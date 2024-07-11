努力念書進銀行找金龜婿…OL竟被邀「不倫」 看清現實找到理想對象

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性曾因家教影響，只想找銀行員結婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性曾因家教影響，只想找銀行員結婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在尋找另一半時，有時可能會特別在意對方的職業，希望能找到理想中的金龜婿。不過如果太過拘泥於某些條件，可能也會影響情場發展。近來日本媒體，就有這麼一則感情事例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名香澄的35歲女性表示，過去父親曾經告誡她，以後要好好念書，進到好公司上班。但之所以這麼勉勵香澄，並不是希望她能獨立自主，而是希望她能在好企業裡頭，找到條件不錯的好夫婿嫁出去。

香澄從小的成績確實不錯，最終從中段的大學畢業，並進到一家銀行工作，準備找尋其他行員當終身伴侶。她在同事裡頭，鎖定了一位名為宏大的男性展開追求。身材高大，相貌也不錯的宏大，在職場裡算是滿多女性追求的目標。而香澄透過積極的攻勢，總算成功單獨約出了宏大。

不料就在以為感情進度大有斬獲時，香澄卻聽說一位女前輩被宏大告白，兩人也在幾個月後結婚。失去了鎖定對象，讓香澄一時之間找不到其他追求目標，還被介紹過大她10歲的單身大叔，就這麼過了30歲還未婚。

有次，香澄在意外狀況下，和已婚的宏大獨處。當時宏大雖然已經有了小孩，但抱怨自己家庭感情不睦，暗示想和香澄重啟關係。然而對香澄而言，這行為卻讓她十分失望，最終也沒有答應宏大，更放棄堅持要找銀行員結婚的目標。後來則靠著婚友社的介紹，找到一位合得來的男性，總算擺平了終身大事。

日本 結婚 職場

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