小五女想和同學逛街…母憂安危提「一起去」被嫌丟臉！網曝最高招

【文：武美齡】

國小高年級孩子想自己和同學出遊，身為家長你會同意嗎？BabyHome一位網媽擔心小五11歲女兒的安危，要求與孩子一起同行，卻被女兒嫌「有媽媽跟很丟臉」，上網求援該如何在放手讓孩子獨立與顧及安危間取得平衡，引起網友家長熱議，有網媽提出「不期而遇」最高招！

你認為孩子幾歲才算成熟獨立，可以放心讓他和同學外出呢？BabyHome一位網媽發文表示，女兒目前就讀小五，一直吵著假日要和同學約出去逛街，「原想答應，條件是我跟著一起去，但被她拒絕了，原因是大家都沒有媽媽跟，只有我一位家長去她覺得很丟臉」。版主最後提問，「請問我該放手讓她去嗎？現在的媽媽們真的有那麼開放，都讓小五的女生自己相約外出嗎？」

貼文一出引起熱議，眾多網友家長紛紛表示自家也有同樣狀況，並分享應對方式。

1. 約法三章

「手機帶著開啟定位，留下同學姓名電話，轉移陣地也要報備，約定時間必須準時到家，否則計違規點數一點，集滿六點禁足一個月」、「我也是國小五年級就讓小孩跟同學出去，但是只能限定一個地點，跟誰出去、幾點回來都必須先告知，不然就沒有下次」、「我會讓孩子去，手機報平安準時回家就好，一直禁止我擔心未來他們用騙的，這樣風險更大」、「只開放一個定點和三小時，試水溫」。

2. 兄姐當保鑣

「我不放心，如果只是在家附近我會請哥哥陪她一起去，我會在附近找個地方坐一下等她」、「姊姊和妹妹只差兩歲，我請姊姊一起去看著比較放心」。

3. 不期而遇

「我都跟在附近，不小心巧遇啦～公車捷運同車廂巧遇、午餐同餐廳巧遇」、「我一定是好啊妳去玩呀，然後她就會發現怎麼走到哪都很容易巧遇她媽」、「我還是照跟耶！不過不是在旁邊，是在附近⋯」。

4.偽自由行：定點解散＋時間到集合

「我家女兒也小五也要求跟女同學去逛百貨公司，我載她到大門，但約定好時間碰面，之後約大家吃點心，順便認識同學」、「第一次會說媽媽請客吃飯，認識一下同學。之後會載去見面的地點、然後約定什麼時候來接」、「有媽媽群組很重要，媽媽們約好同地點放小孩下車逛街，同一時間再一起去載小孩回家。畢竟才國小而已，但又不能太專制拒絕孩子，那風箏的線還是得輕輕拉著」、「媽媽喝下午茶，女兒們另外逛自己的，我認為是滿折衷的方法」。

5.大一點再去吧

「沒有大人陪同無法，現在社會太不平靜，媽媽心臟不夠大顆，還是等大一點再跟朋友單獨去吧」、「現在這個社會奇怪的人太多，年紀太小還是先不要吧！」、「我是比較愛擔心的媽媽，不會放行！小五女生如果遇上壞人，沒有抵抗的能力」、「現在交通很亂，神經病一堆，誰能保證孩子的安全，如果真要放手，大概會等到國ㄧ吧！」。

如何和孩子溝通？

孩子年紀尚小，爸媽會擔心孩子是很正常的現象，若家長提出陪伴同行或拒絕孩子外出的要求，而造成親子關係緊張，可讓孩子了解爸媽的擔心是出自於「不放心」，並和孩子約定「當你能獨立做到某些事情，或爸媽看到你的成長後，讓我可以相信你和同學外出也能照顧好自己」，這時再放手也不遲，畢竟這樣的關心並非不信任，而是一種呵護。

此外，另有網友家長提到對「國小高年級孩子」放手與否的建議，並非適用於每一位小孩，此點也值得爸媽深思。除了要考慮到孩子的個性，也得評估和同學外出的地點等，這些都可能影響爸媽的決定。教養沒有標準解答，相信經過深思熟慮後，會找到最適合你家孩子的答案。

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