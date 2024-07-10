暑假孩子回公公家…媳怨「整天挖筍摘果還抓蝦，熱得要死」 網反讚：這才是最棒暑假

【文：武美齡】

你家孩子今年暑假有回阿公阿嬤家嗎？一位媳婦上網表示去年兩個孩子回公公家五天，整天去田裡挖筍、果園摘火龍果，還去溪裡抓蝦，抱怨「熱得要死，搞得好像在做工，今年小孩說什麼都不去了」，網友卻紛紛表示想報名，認為這才是童年真正該有的暑假生活。

暑假期間，許多家長會趁著假期安排孩子回阿公阿嬤家住上幾天，有媳婦上網抱怨接到公公電話詢問「今年兩孫何時要回來？」，她表示經過去年的經驗，今年說什麼小孩都不去了。

原PO提到，去年孩子回公公家住五天，公公不准孩子玩手機，並整天帶他們在田裡挖筍、割稻，去果園摘芒果、火龍果，「熱得要死還帶孩子去爬山，去溪裡抓蝦，暑假就是要休息，你搞得好像去做工，今年他們說什麼都不去了，自己都不想想孩子為什麼不願意去。」貼文一出，引起網友熱議。

雖然原PO抱怨公公對孩子的暑期活動安排，卻有大票網友大讚「這行程才是真的暑假」、「好想要有這種阿公」、「求公公開團！」、「還有缺孫子嗎？我也想送我家的兩隻過去」、「這多好啊！總比一直玩手機來的好」。

另有家長表示，「這種活動我想要讓小孩參加，還要搶名額+花不少錢」、「現在這種包吃住、專人培訓放電的夏令營，都要提前報名繳費哦！」、「很難得到的童年記憶呀！要珍惜」。

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