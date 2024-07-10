肌肉男變小肥宅！男友身材走樣讓她好頭痛 網曝真相：健身只為求偶

大多數人都希望自己能有一位完美的伴侶，如果曾經體態良好的伴侶如今身材走樣，難免會讓人感到頭痛。近日有網友發文稱，曾經是肌肉男的男友，在交往後的半年內就變身成「小肥宅」，讓她十分頭痛。

原PO在Dcard以「男友身材走樣好頭痛」為題發文，稱自己認識男友時，他給人留下肌肉男的印象，生活也十分健康，讓原PO十分欣賞。但交往後男友再也沒有去過健身房，同居後也都晚睡晚起，還會熬夜打電動吃宵夜。原PO感嘆，短短半年，自己的男友就「從肌肉男變身成小肥宅」。

原PO表示自己很注重健康，希望自己的伴侶也能如此，畢竟兩人要長期一起生活。原PO也嘗試對男友「軟磨硬泡」，希望他能重新運動，不論是進行鼓勵、約他一起健身、提出獎勵制度，甚至直言「你肚子真的很大欸」，但面對這些男友仍然無動於衷。

原PO現在看到變成肥宅在打電動的男友，會感到崩潰又無力，親密接觸時看到男友的肥肚子也會毫無慾望。原PO也希望這份感情可以長久，因此向網友求助，要如何與男友溝通來解決這個問題。

文章引來大量網友留言，有人認為男友當初健身的動力就是為了追女生，如今已經失去動力了，「說明他的健身動力就是為了交女友，和你這種動機非常單純而且向內的（比如單純運動成習慣了、為了自己長期健康或保持好看的身材）不一樣」、「可能只是想騙女友才健身」、「妳男友為了跟妳交往，努力健身，這還是值得學習的，雖然說他得手後原形畢露」。

不少人認為原PO應該分手，「分手吧，昨天才看到一篇女的太胖被離婚，我覺得要這麼不自律，經過別人提醒還是無動於衷的，就是咬死你們不會因為這點離開他們」、「感情是『雙向』奔赴的，分一分他才有動力」、「分吧，為了妳好，也為了他好，分了他就有動力運動了」、「我認為要維持長久的熱戀，就必須要維持長期的吸引力。心態觀念打骨子不同，勉強也不長久，不如下一位」。