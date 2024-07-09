月薪5萬以下別想婚！她4條件急籲友人不聽勸 結婚3年陷窘境「下場曝光」

有人嚮往步入婚姻的殿堂，相反的，也有人主張「不婚不生」，兩種看法並沒有優劣之分，不過做出決定後，便須對自己的選擇負責。一位網友就發文示警，指出如果月薪低於5萬，並且沒房、沒車、沒存款的人，就不要考慮結婚了。並透露友人「不聽勸」的下場，就是陷入到處借錢的窘境。文章發布後，網友則紛紛發表看法。

一位女網友在Dcard發文，表示自己認為若是月薪低於5萬，並且沒房、沒車、沒存款，在這樣的條件下就會選擇不婚不生。然而原PO的朋友卻持反對意見，認為結婚對自己來說是一種保障，「每個女生，至少我敢說一定有超過一半，心態都是覺得男生可以全額負擔，因為自己都出來陪伴對方了，另一方當然要全付」。

原PO指出，就是因為這種心態，才導致許多女生婚後一點也不幸福，甚至比原先過得很慘。她並以上述提到的朋友作為例子，表示當初對方還批評她不婚不生、老了以後沒人要也沒人照顧，「結果自己剛結婚生完孩子，不到3年老公外遇，因為生了雙胞胎，現在一人一個負擔養，朋友因為養不起，還得申請一大堆補助找人借錢」，見朋友的下場，原PO也感到不勝唏噓，疾呼「月薪5萬以下真的不要結婚」。

貼文曝光後，有網友和原PO看法一致，表示「不婚不生，快樂一生；要婚要生，賭你一生」、「真的，自己一個人生活得開心，勝過兩個人牽手下地獄…一個人只要處理一個人的問題，兩個人則有處理不完的問題」、「同意原PO，很多女生心態都是男方可以全額負擔，甚至之前低卡（Dcard）還有人說：婚姻是女生翻轉人生的機會」、「不得不說現在台灣真的還很多人會有那種，『女生太晚結婚或不結婚，以後沒人要』，尤其是一堆長輩，我真的很好奇這個心態跟邏輯，女生有的自己很有經濟能力、自己過得很好，結婚不就是個法律上的合約而已嗎，怎麼講得好像結婚就是整個女人給人家養了」。

不過也有人認為，沒有必要干涉其他人的想法，只需對自己的選擇負責就好，「不懂為甚麼要做這種呼籲，都是大人了還要人提醒嗎」、「其實各人走各人的路線即可，人生不是那麼單純的二分法，我朋友是傳統覺得一定要結婚生子的人，我們的選擇不同但互相尊重」、「所以自己要有經濟能力啊！完全不認同『每個女生、至少超過一半的心態，都是覺得男生可以全額負擔』，如果自己抱持著這種心態依賴另一半結婚，那婚後的一切後果都自己吞下去」、「未來大家都不知道，只是妳朋友剛好如此而已，就像我身邊薪水也不算高但婚姻都很美滿還一直生，所以到底錢不錢生不生婚不婚沒人知道，自己選擇自己思考自己承擔」。