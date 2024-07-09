女大生懷孕又流產不知該不該跟男友說 網兩派觀點這樣解析

男女朋友情到濃時，難免有親密行為，也最擔心因此而懷孕，由於不確定2人的未來是走向婚姻或是就此分手，所以都是能小心就盡量小心。有一位女網友在Dcard發文說，自己因跟男友發生性行為而懷孕，「當下真的不知道該怎麼辦，因為不敢跟家人說，怕被打死」。不過，小孩最後沒保住，那時原PO心情既難過又覺得開心，對於這件事不知是要藏在心裡面，還是要跟男友說。

原PO表示自己是大學生，跟男友認識一年多，男女間會做的事情都做過了。醫生說她的體質不容易懷孕，而且事前也有吃避孕藥，所以沒想過會懷孕。4月初的時候，因有感身體的改變，偶爾會噁心想吐，加上月經已經沒來快一個月了，她買驗孕棒驗看看，結果出現兩條線，去婦產科檢查，也證實懷孕了。

原PO當下不知道該怎麼辦，聽朋友說「摸摸肚子跟小朋友溝通，說妳還沒有準備好，看能不能晚一點再出現」，她比較迷信一點，所以就照做了。過沒幾天就大出血，她去婦產科檢查時，醫生說小孩沒了，勸她不要太傷心。這件事情她一直藏在心裡面，同時也在思考要不要跟男友說。

貼文引起網友們的熱議，贊成說的一方網友們紛紛留言，「我會說」、「講啊！為何不講，懷孕只是一個人的事情嗎？」、「會說。畢竟小孩他也有一半責任，也是要讓他知道這件事」、「妳可以選擇讓這件事石沉大海，但是妳要想好，日後被發現怎麼辦，改天他陪妳去看醫生，健保卡插下去被通知這件事，妳該怎麼解釋，如果他完全不相信怎麼辦」、「趁這次說出來知道男生的想法跟態度，對未來的感情會更有幫助，也不會像現在這樣這麼不知所措」、「我覺得應該要先跟男友講看他反應吧，看他變冷淡了就知道該分手了，懷孕還願意留下來，至少70%是好男人了，大概是這樣」、「這是他的小孩耶，應該有知道的權利啊」。

覺得不說比較好的網友們則認為，「如果是我，我不說了，我自己承擔」、「男朋友而已，不用知道太多」、「是他的小孩，但是妳的身體，所以妳有權不說，對他而言，有些時候不知道會比較好。反之，如果是別人的小孩，他有責任，妳應該告訴那個人」、「我覺得妳不想被家裡發現的話，就越少人知道越好，畢竟秘密都是傳出去的，如果妳真的覺得很過意不去，還是可以跟男友講一下」。

流產對身體傷害很大，有網友叮嚀原PO，「好好照顧自己的身體，很傷身的，該防護的還是要做」，也有網友建議原PO要讓男友戴保險套，「沒有結婚、生小孩打算，不戴保險套就是垃圾，吃虧的只會是女生，傷身體永遠是妳」、「沒有哪種避孕方法能百分之百，要不要和男友坦白說，然後溝通不要有下次的話，請他以後也戴個套」。