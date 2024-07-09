賣女兒？討論婚嫁雙方家長「固執己見」 她氣哭大喊：心很累

有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，她表示，跟男友交往6年多，現在為了婚嫁的事情跟家人大吵好幾次，甚至氣到和家人說「那我和我男友分手，一輩子不結婚，你們高興了吧」，讓她覺得心很累很累。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，男友月收入5、6萬，家裡房貸已清、有車、沒欠債。她和男友原本打算婚禮就請幾個比較要好的親朋好友，辦簡單家宴就好，想把錢省下來出國度蜜月。

原PO指出，在雙方家長見面吃飯時，男友詢問爸媽「對婚事有什麼需求」，爸媽都笑笑的說沒需求，但事後才說「男方都沒提出聘金多少錢，是要怎麼談」。還有在提及金飾問題時，男友媽媽認為「現在沒人戴金耳環，是可以省略，不必要的支出就不要，把那些錢花在更好的地方」，但原PO媽媽則認為「男方家沒錢，沒錢還想娶老婆」。

自從吃飯過後都一陣子了，婚嫁的事情仍沒下文，男友媽媽和媽媽聯絡提親的事情，媽媽堅持傳統要男方請媒人婆來家裡提親並要在上午11點前就談好離開，男友媽媽則認為去外面餐廳提，就沒有時間限制的問題。加上爸媽因信仰一貫道吃素，堅持家宴要全素，無法葷素混一起。

原PO覺得雙方家長問題一堆很煩，又都固執己見，讓她氣到想直接公證就算了，但爸爸認為只有登記，好像自己女兒偷結婚，怕被親戚講閒話，媽媽又說要登記可以，要原PO先拿出50萬給她，還直說結婚後，要她把房間東西都搬走，讓原PO滿肚委曲，哭訴「心很累很累」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「是在當做賣女兒是吧」、「你媽一直情勒你耶」、「媽媽意見真多」、「我覺得結婚是你們2個人的未來，怎麼搞到好像是父母要嫁娶」。

也有不少網友表示「不要結婚就好」、「幹嘛一定要結婚？」、「都別結婚，就只是在一起就好，就沒那麼多事」、「直接登記然後搬走，就不用被情勒了」、「兩人找一天去公證結婚就好了」。

不過，也有網友提醒原PO「妳幾歲？建議妳先想想，結婚後，假設即使經濟上沒有老公的支持，妳也能經濟獨立？然後再去思考妳父母的用意合不合理」。