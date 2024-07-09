與已婚常客交換IG被私訊1問題…女店員怒嗆超噁 兩派網友掀論戰

你會給常客自己的社群帳號嗎？一名女網友分享，自己在飲料店上班，有名常客常來店裡聊天，就有交換IG帳號，沒想到幾天後竟收到對方的約砲訊息，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「常客想跟我打砲」為題，指出自己在飲料店工作，有名客人常常會來店裡聊天，覺得對方人還不錯就有交換IG帳號，沒想到幾天後對方就問「你能接受跟不太熟的人打砲嗎？」，讓她相當傻眼並封鎖對方，後來竟從店長口中得知，該名客人已婚，直呼「有老婆還來約打砲⋯有夠噁」。

貼文一出後，不少網友都傻眼，紛紛表示「他還有辦法裝沒事還在去你們店消費也是很猛」、「把哀居截圖給他老婆，常客就會消失了」、「就亂槍打鳥而已，反正不要臉天下無敵」、「見面問他：你老婆知道你想跟我約砲嗎？」、「好可怕，會不會尾隨妳下班」、「年終就靠這次了，對話紀錄還在嗎」、「下次問他怎麼沒帶老婆來買飲料？」。

不過，也有一部分網友認為原PO不該交換IG帳號，紛紛回應「飲料店的客人加IG是還能要幹嘛，除非生活工作有交集，會接受完全陌生異性的邀請不就是有期待什麼發生嗎？」、「沒興趣怎會加IG？」、「以男生觀點來說，陌生人或熟客跟你要IG，十之八九都想泡妳」、「妳自己也有問題吧，一開始不要給IG不就好了，給人家機會又說是人家對妳圖謀不軌」。