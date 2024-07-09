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情侶冷戰…女友精心準備「驚喜便當」 他一看大喊佩服：是我錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，他週末惹女友不開心，週一上班打開便當整個傻眼，內容物全都是前幾天去全聯買的零食，讓他不得不佩服並認錯道歉。照片曝光，引發網友熱議，紛紛稱讚：「很棒的女友。」

從照片中可見，他女友準備的便當共有三盒，一盒裝滿孔雀香酥脆、一盒飯加海苔另一盒則是一小瓶辣油跟軟糖。原PO表示，和女友冷戰後真的不能請她準備便當，內容物全都是前幾天去全聯買的零食，讓他看了哭笑不得。

原PO笑稱，幸好孔雀香酥脆配飯意外還滿OK的，吃起來很像奶油海鮮燉飯，但辣油配軟糖那就先不用了，最後他只想跟大家說「要好好善待隊友，我錯了，對不起！」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「我覺得這是炫耀文ㄟ」、「辣油=love you還是愛啦，只是很生氣」、「哈，有魚有飯」、「孔雀香酥配飯真的好吃」、「好奇餅乾配飯的味道？」、「還有海苔飯不錯了，至少還是有白飯吃，而不是裝白米」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，「安太座是很重要的」、「這招可以學起來」、「有白飯就要偷笑了」、「肯下廚又不會燒廚房的女孩不多見了」、「請問可以再惹怒女友一次嗎？太可愛的女友了，好想知道下次生氣會出什麼餐」。

還有不少網友稱讚原PO女友，「女友很有創意耶」、「你女友真好，冷戰還給飯吃」、「冷戰也這麼用心，加分」、「很可愛的女生，還有給你白飯很不錯了」、「這樣的女友已經很好了，有的女生當了老婆後還不見得會為另一半準備便當呢」。

圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」
圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」

便當 全聯 冷戰 女友 辣油 零食

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一句好話

成長，鮮少出於安逸，大多來自挑戰。

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