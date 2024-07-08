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父母都病倒誰來顧小孩？網嘆無支援只能硬撐：沒生病的權利

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己與另一半近期都發燒病倒，所幸兩人沒有小孩，只要照顧自己。這也讓原PO好奇，已經生小孩的父母，在兩人都生病時要如何照顧小孩。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己與另一半近期都發燒病倒，所幸兩人沒有小孩，只要照顧自己。這也讓原PO好奇，已經生小孩的父母，在兩人都生病時要如何照顧小孩。圖／ingimage

最近新冠疫情隱隱有捲土重來之勢，最擔心的自然是各位父母。近日有網友發文，表示自己與另一半近期都發燒病倒，所幸兩人沒有小孩，只要照顧自己。這也讓原PO好奇，已經生小孩的父母，在兩人都生病時要如何照顧小孩。

原PO在PTT以「生病的父母如何照顧小孩？」為題發文，表示最近自己與另一半雙雙發燒，基本上所有家務都停擺，吃飯也是有一餐沒一餐。幸好兩人沒有小孩和養寵物，只需要照顧自己。

但原PO也表示在這樣的情況下，他們要照顧自己都有點力不從心，讓原PO很好奇如果有小孩的父母，要如何在兩人都生病且無後援的情況下照顧小孩，會有到宅保母願意冒著被傳染的風險在這時來幫忙嗎？

文章引來大量網友分享經驗，一些人表示只能硬撐下去，「硬撐著，那時候會發現原來人的潛力無窮」、「只能輪流撐著顧，不是每個人都有辦法臨時找到後援」、「還是硬撐著顧啊，可怕的是小孩也生病，歡起來不吃不喝不停大哭，睡也睡不安穩，半夜吐到床上要緊急換衣服床單，一堆待洗衣物，真的很想死」、「之前疫情時，就一家三口都同時中鏢，3個都發燒，還有意識的料理三餐，比較嚴重的躺在小孩旁邊觀察小孩狀況，不管怎樣就是撐下去就對了」。

也有人表示自己會找支援，「找兄弟姐妹、爸媽、熟的鄰居啊，人緣差就花錢囉」、「現在會生小孩的『多數』有後援」、「找鄰居，其他家、長輩幫忙」。

也有不少網友感慨父母的不容易，「有小孩後，不管生病多累，還是能撐著照顧，當父母的天性吧」、「媽媽沒生病的權利」、「媽媽就是媽媽，病死也要起來顧小孩」。

PTT 父母 疫情 發燒

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