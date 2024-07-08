大嫂住娘家不祭祖！她批不顧婆家太自我 反遭網轟：不是嫁給妳們家族

遇到一個較為傳統的婆家，很容易產生各種問題。近日有網友發文，稱自己的大嫂十分「以自我為中心」，不願意妥協，讓她和爸媽十分不滿，覺得大嫂不懂得人情世故，沒想到網友紛紛留言，指責原PO家才是真的以自己為中心。

原PO在Dcard以「大嫂很難相處」為題發文，稱哥哥與嫂子結婚後，出現了一堆問題。原PO表示，由於哥哥是軍人，且兩人暫時不打算租房，因此大嫂平時自己住在娘家，哥哥休假也會去住大嫂娘家。這讓原PO爸媽很不開心，認為他們平日住娘家就算了，怎麼連休假都不回來住，覺得結婚了男生住女生家裡會被看不起。

兩人有小孩後，原PO認為大嫂以自我為中心的行為「變本加厲」。取名時，兩人不顧爸媽意見，直接用他們自己找人算的名字去報戶口，即使原PO爸媽說這個名字會剋到哥哥，兩人還是不聽，讓原PO爸媽碰一臉灰。

此外，原PO表示大嫂跟婆家幾乎無互動，不會噓寒問暖，也很少帶孫子回來給她爸媽看，一個月最多出現3次，更多是哥哥自己帶小孩回來。原PO認為，自己爸媽沒有要求大嫂要在哥哥不在時主動帶小孩來給他們看，已經很寬容了，「難道配合一下，只要有放假就一起回來，很難嗎」。

最讓原PO爸媽不滿的是，每次祭祖都只有哥哥自己回來，大嫂都不參加。原PO表示大嫂除了過年之外，從不參與拜拜的活動，原PO爸媽受不了一直被親戚朋友說閒話，就跟哥哥要求大嫂要參與祭祖，但原PO認為大嫂之後應該還是不會來。

原PO覺得大嫂很難相處，「都結婚了還是處處以自我為中心」，要婆家配合她，哥哥在婚後也事事順著大嫂，讓原PO覺得她爸媽真的很慘，「娶個媳婦搞到連兒子都不見了」。

文章一出，大量網友認為原PO一家才是真的「以自我為中心」，「妳也是個自我為中心的人耶，認為大嫂跟妳哥要圍著妳們家轉。現在社會觀念都比較開放，只能說妳們家比較傳統觀念」、「整篇看下來，妳們家比較自以為中心欸，她是嫁給妳哥又不是嫁給妳們家族」、「以上妳提的這些不配合妳們家的事其實都不過分耶。等妳自己結婚後妳才有資格去說嘴妳大嫂，妳想做傳統好媳婦自己當去」。

也有人稱讚哥哥能幫老婆頂住壓力，「大哥沒錯，很坦，這種男生才會想嫁。妳有一天也會嫁出去，到時候就處處以婆家為主就好。至於拜祖，又不是她的祖先拜什麼拜！你哥有出席就好了」、「妳大嫂很正常，自私的是妳們家，好險妳大哥人間清醒，不然他們家遲早得被妳們這個拎不清的夫家和『毒菇』搞散」。