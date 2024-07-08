劈腿新創潮男以為要飛天了 人妻半年後發現真相「夢想和婚姻都沒了」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太以為能靠外遇對象出頭，沒想到卻有悲劇結果。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太以為能靠外遇對象出頭，沒想到卻有悲劇結果。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

外遇事件理由千奇百怪，很多人在最一開始時，只是被一些甜言蜜語所迷惑，結果一步錯步步錯，最終走向悲劇的結果。近來日本媒體，就報導了一則令人警惕的外遇事件。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名春香的30多歲女性，本身的職業是一名設計師。春香雖然已婚，不過有次她遇見一位品味非常好，而且對春香工作似乎相當熟悉的男性。打聽之下，知道對方原來是一位新創公司的員工。

這位男性本身不只具有魅力，同時也讓春香起了野心，覺得可以趁機讓她的設計事業飛黃騰達。於是她和這位男性發生了外遇關係，並希望和家庭維持平衡，過著能夠發揮理想的生活。

不料在外遇半年左右，春香仔細一查，發現外遇男子的公司其實已經倒閉了，這讓她很疑惑當初給他的那些設計案，究竟都到了哪去？沒想到當她質問男方這件事情時，對方卻很乾脆地告訴她，從一開始遇見春香的時候，公司早就在倒閉前夕了，那些設計案自然都沒派上用場。

不僅如此，男方一開始就只是為了搭訕春香，所以才會佯裝對設計有興趣的樣子，而買下那些設計的錢，都是男子自掏腰包，他甚至不覺得春香有設計的才能。讓春香非常詫異，也感到相當難過，淚流不止。

男方如今已經坦白一切，自然也沒有繼續的道理。且後來春香外遇的事情還被告發，丈夫因此要求離婚。這場一時讓人意亂情迷的外遇，最後落得什麼也不剩的下場。

外遇 日本 設計師

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