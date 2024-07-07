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她作客帶伴手禮、請吃飯 男友媽竟索取「200元一日水電費」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨男友的媽媽跟她收取200元的水電及冷氣費。示意圖／Ingimage
女網友抱怨男友的媽媽跟她收取200元的水電及冷氣費。示意圖／Ingimage

一名女網友近日應邀至交往一年的男友家中作客，她為顧及禮儀，還有送上禮盒及家鄉特產，晚餐也是由她買單，想不到臨走前，男友媽竟向她收取一天的冷氣費及水費，共200元，她傻眼拒絕，「我都沒跟你們要晚餐錢，你們好意思跟我要一天的水電費？」男友還替媽媽罵她「愛計較」，她回家後果斷分手，直呼「現在想到還是很氣」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她與男友交往約一年，近日對方父母邀請她到家裡作客，當日中午一行人在外吃午餐，由男友父母結帳，由於她有帶禮盒與自家特產，因此男友告訴她，不用付午餐的費用沒有關係。到了男友家以後，一群人待在客廳泡茶聊天，晚餐則是叫外送，由她刷卡付錢，自己也沒有跟男友或男友父母討錢。

想不到要回家前，男友媽媽偷偷過來跟她要200元，原來是客廳冷氣費及洗澡的水費，原PO傻眼表示，「今天全家一起在客廳吹冷氣，不是我說要開的，我也沒有喊過熱，甚至我們到家的時候冷氣就已經是開好的狀態了，更沒有去其他房間開冷氣什麼的，他媽居然要我出冷氣費跟洗那不到五分鐘澡的水費，不是出不起，但這到底是什麼意思？」

原PO直接表示自己不願意付錢，對方聽了臉色一沉，回家路上她跟男友分享此事，男友竟說，「妳那麼有錢，幹嘛跟我媽計較那200塊」。她無奈表示，交往一年沒發現男友的真面目竟是如此，因此回家後果斷分手。

其他人則留言，「一聽他媽講這種話，我就先下船了，再聽男方講這種話，我就一巴掌了」、「好險妳跑得快，真的無敵誇張、果斷放生是正確的選擇」、「刷新我的三觀」、「秒分手，受不了這種小氣又愛計較的家庭」、「妳很棒，不會因對方媽媽說什麼就默默吞下。他媽媽會不會是故意這樣說，其實她就是要你們分手，我覺得分手是首選」、「記得把餐費要一要再分手」。

Dcard 分手 水電 男友

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