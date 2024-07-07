交往＋結婚8年「人妻胖8公斤」 老公拒行房她慘被離婚

外貌是不少人擇偶的第一條件，當伴侶外貌出現變化，有些人可能無法接受，甚至導致愛意消失。一名女網友與老公交往及結婚共八年，婚後她胖了8公斤，卻發現老公開始變得很冷淡，連親密關係都拒絕，最後老公開口提議離婚，原因正是女網友變胖，讓她相當無法接受。

一名人妻在論壇Dcard發文表示，今年是她與老公交往及結婚第八年，剛認識時她的體重為57公斤，後來因為兩人自認穩定交往，因此就順勢登記結婚。婚後第二年她胖到65公斤，卻開始感受到老公態度轉冷，行房次數也下降，頻率大約二到三個月一次，但她也查不到老公外遇的跡象，本以為只是在一起久了，感情變淡，想不到老公就提出想要離婚。

原PO聽聞老公要離婚的想法，不斷追問原因，對方無奈回答，「感覺我自己不愛妳了」。他本來強調「沒有理由」，但也沒有外遇，後來才鬆口承認「好啦我講！妳太胖了，每天看到妳洗完澡沒穿內衣胸部下垂的樣子我沒辦法接受，肚子也很大，肚子上還有肥胖紋。對不起，我沒辦法說服我自己」。她痛苦回應，「我去減肥呢？這樣還要離婚？」老公仍說，「瘦下來我也不會愛妳了，已經完全沒有任何愛的感覺」。

原PO表示，後續老公去跟雙方父母報告，兩人決定在7/8登記離婚，她無奈嘆，「想想真的很可笑，八年的青春啊，不就還好我現在才28歲還有機會，我也會開始努力減肥，讓自己變得更好」。

其他人則留言，「我覺得變胖只是妳一直追問他，他隨便給的理由，原因可能是真的沒有當初的熱情，變得像家人，他喜歡享受戀愛感吧。如果真的因為變胖離婚那也好，因為生小孩後妳身材也會走樣，不如趁還沒有小孩時離一離。希望妳趕快走出來」、「我覺得妳老公蠻好的，願意直接跟妳說，而不是白白浪費妳的青春」。

不過也有人替原PO老公聲援，「逆風一下 ，我是認為老公順著妳搬到南部，然後唯一的另一半一直無節制變胖也沒有愛了，又沒有朋友，想離婚回去台北很正常吧」、「覺得因為胖被離婚蠻合理的，不像隨便給的理由，倒不覺得妳老公錯或渣，感覺他過得很壓抑，沒朋友宣洩情緒」。