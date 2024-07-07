父買進口車逼她「背3.5萬車貸當孝親費」 人母崩潰沒錢養小孩

孝親費立意良善，可以向雙親表達自身感謝，不過若是金額過高，很容易變成年輕人的負擔。有一名結婚5年、育有兩子的女網友抱怨，她的爸爸買了一台高級進口車，要求她幫忙背車貸，每月3.5萬元，另外加上她自己的車貸4.5萬及育兒費用，導致她每月都過得相當緊縮。其他人建議她，給自己可以負擔的孝親費就好了，否則乾脆撕破臉也是一個辦法。

原PO在論壇Dcard發文表示，她在大學畢業後結婚至今已五年，育有兩子，月薪算高，想不到父母卻因此佔她便宜，對她情緒勒索說「養這麼大都沒有孝順我們，還買車給妳老公開」等等，最終爸爸買了一台高級進口車，並要求她幫忙背每月3.5萬的車貸。

原PO表示，她繳了幾個月的車貸後，發現真的無法負擔，因為還得繳自己的車貸，每月4.5萬，另外還有育兒費用，但因老公收入比她低，因此根本無法幫忙。

原PO想叫爸爸把車賣掉，可是又怕吵架，家人又覺得她賺很多，3.5萬沒什麼，但還有許多潛在花費，家人只會指責「為什麼不省一點？」，讓她不解表示，「我很好奇為什麼我努力賺錢，明明可以過得很好，一個月卻要多3.5萬去幫他分擔，真的會有人孝親費給3.5萬嗎？想要降低，應該要怎麼跟爸媽說會比較好？」

其他人則留言，「直接講不吃不喝就要8萬，負擔不了，希望可以少一點，不能體諒的話就說不過去了吧」、「直接封鎖、鬧翻、撕破臉、不繳就好啦，最後他繳不出來會自己想辦法賣掉的，真的越自私只想著自己好的人，日子才會過得更好」、「既然妳有自己的生活壓力，那就給妳覺得OK的金額就好，心意到即可」、「如果怎樣都不能賣他的車，我會賣掉自己的車，至少減少一半的壓力，順便讓對方知道，我其實付不出兩台車的貸款」。

還有不少人對於原PO老公的態度感到不解，「這樣看下來妳老公真的也滿沒用，妳車貸他一毛沒幫忙也不合理啊」、「我很好奇妳老公的作用是什麼，完全不幫忙出錢，家裡那台車不是他在開嗎，小孩也不用幫忙養？」、「比起爸爸，我覺得妳應該是和老公溝通，為什麼不心疼房貸、車貸等大筆支出，全部都扛在身上的妳？並不是薪資相差懸殊，就可以讓薪資高的一方，獨自承受龐大的經濟壓力」。

對於眾網友的建議，原PO仍表示自己不想賣車，「不想賣，那是我人生第一台車，我為什麼要為了負擔他的車，然後把自己愛車賣掉？不解」；針對眾人她老公的質疑，原PO則回應，「車是老公喜歡才買，也大都是他在開，確實我有時也覺得我老公很瞎，但怪誰，怪自己選的，他各方面都很好，就是不太會賺錢」。