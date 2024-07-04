崩潰！他因女友宗教信仰交往3年沒性行為 訂婚後發現她不是完璧之身

有一位男網友尊重女友因宗教信仰「不得在婚前有任何性行為」的規範，交往3年間都沒發生任何越矩的事情，直至2024年6月訂婚後才發生性關係。這時的他發現未婚妻早已不是處女，她也承認跟第一任男友發生過性行為。他這時很傻眼，自問那為什麼他要等3年？而且是買了房子之後女友才答應跟他結婚。

原PO在Dcard發文自嘆有夠吃虧，因為遵從女友交往前所說，因她是基督徒不能有婚前性行為，所以他耐心等了3年，而且是在他買房後，女友才同意跟他結婚，誰知卻發現她早已不是處女了。

原PO感慨地說，現在打算要分手，想要回贈送給女友的鑽戒、汽車，她可能不會願意，汽車80萬、鑽戒10萬，如果她不還，自己損失快一百萬，接近一年的收入，想到就頭痛，真的有夠麻煩、有夠慘。更讓原PO憤慨的是，沒道理她跟前任可以隨便發生性行為，到他這裡需要買車、買房吧？他看起來像是什麼火山孝子嗎？大家可以接受這種欺騙嗎？

網友看完貼文後，不少人覺得女生的行為不可原諒，或可說是一種欺騙，「她其實也沒騙你說她是處女，只不過眼睜睜看你忍三年都沒讓你先上車，這心態我是怎麼都不會原諒的」、「這女生說謊騙人，我是女的，我不挺她。你被騙了，不是處不處女的問題，是欺騙的問題！」、「看來你是金礦山，還好你們只是訂婚，發現了這件事情，至少現在止損還來得及，鑽戒車子支持你要回來，這種騙子留著過年幹嘛，你值得遇見更好的人」。

也有人勸原PO可以跟未婚妻談條件或選擇不要結婚，「既然你未婚妻已不是處女，我是覺得你可以跟她談條件再結婚。例如，女方要有財產與嫁妝、婚後AA制等，反正就是不能讓女生佔到便宜。如果你連條件都不想談的話，建議還是不要結婚。」

其他網友也安慰原PO，「是我心裡也超不平衡，尊重對方宗教信仰的自己好像小丑，有夠雙標的」、「有另外一篇類似的，我在底下留言是幫女方講話，但你這篇我沒辦法幫女方講話，畢竟是你女友說婚前不能性行為的，那她怎麼能跟前男友發生性行為，雖然我不知道為啥還會有人說我雙標」。