快訊

蘿拉年薪200萬元還做「AB合約」A走千萬 蔡阿嘎心痛：一句道歉都沒有

女被搭訕謊稱自己是律師 對方這樣回答出乎她意料之外

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友敘述自己被搭訕的經過和感想。示意圖／ingimage
女網友敘述自己被搭訕的經過和感想。示意圖／ingimage

窈窕淑女，君子好逑，美女出門很容易遇到各式各樣搭訕的人，如何應對也是門學問。有一位女網友在Dcard發文，敘述自己被搭訕的經過和感想。她說之前有人上前搭訕時，她謊稱自己在警察局上班，對方摸摸鼻子就走掉（省事），這次她想試試看說「我是律師」看對方反應如何，結果對方的回答出乎她意料之外，她不禁抱怨浪費了她10分鐘的時間。

原PO文中表示日前自己再次被搭訕，之前被搭訕時，她說自己在警察局上班，對方迅速閃人，這次她想說自己是律師，看看對方的反應，結果對方說，「難怪妳感覺就很有氣質，但妳那麼嬌小柔弱，官司打得贏嗎？」他又繼續說「我是工程師，感覺的出來嗎？」，她回說還好，對方不死心接著問「應該有感覺吧，工程師都宅宅的」，她立刻打臉對方說自己認識的工程師都很帥、很聰明，然後不等對方回答，馬上就跟對方說「我要走了，掰掰」。原PO離開時，心中感慨的想「浪費我10分鐘，真討厭」。

不少人羨慕地表示，「人正真好，我都沒被搭訕過」，也有人好奇「妳大概多久會被搭訕一次啊」。同樣被搭訕過的網友分享自己的經驗，「我上次遇到一個搭訕，他說『我覺得妳長得很漂亮，想跟妳當朋友』，我心想卻這樣想『這是什麼搭訕的老招』」。

一些網友忍不住吐槽，「所以他的認知律師是靠打架來打贏官司的嗎？這跟嬌小柔弱什麼關係。不要學法律了，去拳館練吧」、「打官司的是檢察官和律師吧？」、「官司是用拳頭打的嗎」。

另有心酸的網友語帶嘲諷的說，「還好身為工程師的我，根本不敢去搭訕。至於為什麼，我知道搭訕後，我只有被上銬帶走的一條路，原因無他，人醜性騷擾。」

律師 警察

相關新聞

婆婆催生喊過戶市值9位數豪宅 「逆媳」不屑放話：妳們家註定絕後

晚年能含飴弄孫、享天倫之樂，是不少長輩的心願。不過，Dcard一篇題為「9位數催生失敗的可憐婆婆」引起熱議...

阿公寧願熱也不願開冷氣！全家族苦勸無果怕「悶出病」 網提出解方

最近天氣炎熱到不行，許多民眾恨不得待在家裡吹冷氣消暑。不過一名女網友表示，她的阿公堅持不開冷氣，即便天氣越來越熱，也絕對不會開，導致熱氣一直悶在家中，即便親友們苦勸開冷氣，但阿公還是不願...

女被搭訕謊稱自己是律師 對方這樣回答出乎她意料之外

窈窕淑女，君子好逑，美女出門很容易遇到各式各樣搭訕的人，如何應對也是門學問。有一位女網友在Dcard發文，敘述自己被搭訕的經過和感想。她說之前有人上前搭訕時，她謊稱自己在警察局上班，對方摸摸鼻子就走掉（省事），這次她想試試看說「我是律師」看對方反應如何，結果對方的回答出乎她意料之外，她不禁抱怨浪費了她10分鐘的時間。

見媳婦和兒子「冷氣開25度+蓋厚被」 婆婆氣炸沒收遙控器：請示才可吹

近日天氣炎熱不少民眾已開始吹冷氣。

婆婆一句告誡竟換來「媳婦喊伯母」 網反調侃：她很誠實要珍惜

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示「我之前告誡媳婦說，她如果沒有一顆真誠想孝順我的心，那就不用喊我一聲媽。結果媳婦現在竟然喊我為伯母」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「不然勒。」

夢幻婚禮破滅！她崩潰哭訴「未婚夫出軌婚秘」 親手終結5年感情

有一名女網友在論壇Dcard上以「我的未婚夫出軌婚秘」為題發文，她哭訴婚禮應該是充滿愛與幸福的時刻，但未婚夫竟然在籌備婚禮的過程中，和婚秘發生了踰矩的關係，讓她感到崩潰，心痛的親手終結掉5年的感情及夢想婚禮。貼文一出，引發網友熱議，紛紛喊：「公開婚秘。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。