女被搭訕謊稱自己是律師 對方這樣回答出乎她意料之外

窈窕淑女，君子好逑，美女出門很容易遇到各式各樣搭訕的人，如何應對也是門學問。有一位女網友在Dcard發文，敘述自己被搭訕的經過和感想。她說之前有人上前搭訕時，她謊稱自己在警察局上班，對方摸摸鼻子就走掉（省事），這次她想試試看說「我是律師」看對方反應如何，結果對方的回答出乎她意料之外，她不禁抱怨浪費了她10分鐘的時間。

原PO文中表示日前自己再次被搭訕，之前被搭訕時，她說自己在警察局上班，對方迅速閃人，這次她想說自己是律師，看看對方的反應，結果對方說，「難怪妳感覺就很有氣質，但妳那麼嬌小柔弱，官司打得贏嗎？」他又繼續說「我是工程師，感覺的出來嗎？」，她回說還好，對方不死心接著問「應該有感覺吧，工程師都宅宅的」，她立刻打臉對方說自己認識的工程師都很帥、很聰明，然後不等對方回答，馬上就跟對方說「我要走了，掰掰」。原PO離開時，心中感慨的想「浪費我10分鐘，真討厭」。

不少人羨慕地表示，「人正真好，我都沒被搭訕過」，也有人好奇「妳大概多久會被搭訕一次啊」。同樣被搭訕過的網友分享自己的經驗，「我上次遇到一個搭訕，他說『我覺得妳長得很漂亮，想跟妳當朋友』，我心想卻這樣想『這是什麼搭訕的老招』」。

一些網友忍不住吐槽，「所以他的認知律師是靠打架來打贏官司的嗎？這跟嬌小柔弱什麼關係。不要學法律了，去拳館練吧」、「打官司的是檢察官和律師吧？」、「官司是用拳頭打的嗎」。

另有心酸的網友語帶嘲諷的說，「還好身為工程師的我，根本不敢去搭訕。至於為什麼，我知道搭訕後，我只有被上銬帶走的一條路，原因無他，人醜性騷擾。」