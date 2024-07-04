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婆婆催生喊過戶市值9位數豪宅 「逆媳」不屑放話：妳們家註定絕後

聯合新聞網／ 綜合報導
晚年能含飴弄孫、享天倫之樂，是不少長輩的心願。示意圖／Ingimage
晚年能含飴弄孫、享天倫之樂，是不少長輩的心願。示意圖／Ingimage

晚年能含飴弄孫、享天倫之樂，是不少長輩的心願。不過，Dcard一篇題為「9位數催生失敗的可憐婆婆」引起熱議，有位自稱是「逆媳」的女網友發文分享，由於自己不願生小孩，老公也非常聽話，極度想抱孫的婆婆多次催生，還以過戶豪宅作為條件交換，她卻不願妥協，更放話除非婆婆努力生一個，否則「註定是要絕後了」。

原PO提及，由於婆婆超級、超級、超級想要抱孫，但老公非常老婆聽話，因此催生只能從她下手，然而當婆婆某天發現可愛小孩的影片對原PO毫無作用後，便選擇以金錢來談判，只要願意生一個，無論男女都可以，婆婆便答應過戶市值超過9位數（逾億元）的豪宅（包稅），且任憑原PO處置。

「我的身體是無價的，我舒心清淨的人生軌跡也是無價的」，原PO直言，偏偏獨子老公娶到一個家境不比他家差的獨女，光是夫妻平時收入就已經能過得非常滋潤，按娘家寵她的程度，根本不會想為了錢出賣珍貴的身體，無論包保母、月子、醫美、奶媽、送房、送車、送現金一樣沒用，更向婆婆放話，「除非您要自己努力再生一個，否則妳們X家就是註定要絕後了」。

貼文一出，隨即掀起兩派論戰。有網友力挺原PO，「我覺得很受用，非常欣賞」、「誰叫她只生一個兒子，自己要傳統結果只生一個，想把開枝散葉的壓力丟給媳婦就是了」、「娘家有錢就是可以有底氣！超讚」；不過，也有人無法苟同原PO發文心態，「妳不願意生沒什麼問題，但發這篇文的心態好醜陋」、「妳不生是妳的選擇，但看妳婆婆也只是單純希望抱孫而已啊…為什麼要講成那樣」、「妳不想生就不要生，但沒必要攻擊其他有生小孩的女性吧」。

部分網友們則對原PO如此強硬的態度不以為然，「老公另外找個小三、小四生就好啦，絕後什麼，又不是只有妳能生」、「婆家那麼有錢還要妳生幹嘛？外面有的是要生的人，講的好像婆家非妳生不可」、「這麼有錢，請一個小三生就好了，對兩老來說是不是正宮生的無所謂吧，尤其妳直接大言不慚地說要讓人家絕後，呃…」。

Dcard 婆婆 媳婦 老公

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