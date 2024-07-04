見媳婦和兒子「冷氣開25度+蓋厚被」 婆婆氣炸沒收遙控器：請示才可吹

近日天氣炎熱不少民眾已開始吹冷氣。一名婆婆看到媳婦和兒子睡覺時將冷氣開到25度，媳婦還冷到蓋厚被子，於是決定把遙控器收起來，每晚需要向她請示才能開冷氣2小時並設定29度。此文一出，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她昨晚在查房時，一開門就看到兒子和媳婦將冷氣開到25度，兩支風扇還開到最強，媳婦甚至冷到要蓋厚被子睡覺，看到這一幕她不禁直呼，「造孽啊造孽！電費這麼貴，居然給我開到25度？還冷到要蓋被子？」、「心靜自然涼，這道理都不懂？」。

婆婆決定把冷氣遙控器收起來，每晚需要向她請示才可以開2小時並設定29度，她表示，「不准媳婦和兒子睡覺鎖門，果然是正確的」，並認為這是最好的決定，還可以順便幫忙省電費，「他們一定會感謝我這個英明的婆婆」。

網友紛紛表示，「舍監喔？還查房勒」、「29度…更費電」、「還要寫冷氣登記表喔」、「媳婦冷到要蓋被子睡覺？你怎麼不說是你兒子硬要開，然後老婆會冷也只能蓋著被子？」、「很快你可能就不用管控遙控器，因為他們離開就不會再回來了」、「媳婦們～多買幾支遙控器備起」、「電費給他們繳就好了！」。

有網友則認為，因暖化問題天氣越來越熱，開冷氣很合理，「你知不知道…地球暖化問題？越來越熱，冷氣當然一定要開啊，難怪越來越多人婚前就要確認不要跟婆婆住，就是有你這種恐怖婆婆。亂開門？你媽有沒有教你要有禮貌」、「我認為你應該把冷氣和窗戶都拆了，吹自然風就好，以前那會有電器呀」、「29度不如不要開，現在都什麼年代了，開個冷氣還要請示勒？？？」。