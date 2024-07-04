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婆婆一句告誡竟換來「媳婦喊伯母」 網反調侃：她很誠實要珍惜

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示「我之前告誡媳婦說，她如果沒有一顆真誠想孝順我的心，那就不用喊我一聲媽。結果媳婦現在竟然喊我為伯母」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「不然勒。」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「很聽話不是嗎」、「很有禮貌啊，你求來的不是嗎」、「剛好而已啊，反正你也沒把媳婦當成女兒一樣」、「是你自己弄巧成拙的，沒事為什麼要故意找事」、「人家只是比較古意有必要生氣嗎」、「你媳婦沒錯啊」、「她沒有叫你歐巴桑就不錯了」、「不然，叫阿姨？這樣有沒有比較好？」

還有不少網友認為「天啊！多乖巧的女人，你怎說她怎做」、「媳婦很棒」、「好有創意，滿分」、「至少，你媳婦很誠實」、「好好笑，我覺得很棒啊，你有個非常誠實的媳婦」、「很坦白，你要珍惜啊 」、「還不錯啊，至少還是有個稱呼」、「很不錯欸，伯母」。

婆婆 媳婦

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