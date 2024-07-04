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夢幻婚禮破滅！她崩潰哭訴「未婚夫出軌婚秘」 親手終結5年感情

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在論壇Dcard上以「我的未婚夫出軌婚秘」為題發文，她哭訴婚禮應該是充滿愛與幸福的時刻，但未婚夫竟然在籌備婚禮的過程中，和婚秘發生了踰矩的關係，讓她感到崩潰，心痛的親手終結掉5年的感情及夢想婚禮。貼文一出，引發網友熱議，紛紛喊：「公開婚秘。」

原PO表示起初的夢幻婚禮，一切都開始得很完美，但她沒想到婚秘竟然會成為他們婚禮的破壞者。

原PO透露，有舉辦過婚禮或協助過的應該都知道，婚禮流程超級繁瑣，於是他們就決定請一位專業的婚秘來協助，這位婚秘看起來經驗很豐富，也有許多成功的案例，原PO對她充滿信任，就把婚禮的重任交給她，孰不知隨著婚禮越來愈近，原PO發現了一些異樣。

原PO指出，她的未婚夫開始頻繁的接到來自婚秘的電話和訊息，甚至有時候在深夜，直到某一天，她無意間看到婚秘傳一則內容非常曖昧的訊息給她未婚夫，她當下深感震驚和困惑。她與未婚夫對質，未婚夫一開始不承認還一直解釋，後來吵得不可開交，未婚夫眼見沒辦法再編謊才承認，他和婚秘在籌備婚禮的過程中的確有了踰矩的關係。

原PO崩潰地對著未婚夫哭喊「我們都要結婚了」，怎麼可以在女人一生中最重要的時刻出軌，「你們曖昧的對話、瞞著我出遊、用我們要買房的基金買名牌包給她」，這些要她如何接受和原諒，「我不相信這是一時的鬼迷心竅，如果你真的愛我，你根本不可能也不會想做出這種事」。

原PO心痛表示「最後這場婚禮沒有如期舉行，我和未婚夫分手了」。因為一個婚秘，她結束了將近五年的感情，也親手結束了她的夢想婚禮。但她慶幸在結婚前看清了未婚夫，也算是幸運吧！如果是真的結婚後才發現，那她想應該會更崩潰也更無法處理吧！

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「這個婚祕可以公開吧，她把自己的職業給砸爛了」、「這婚秘也太沒職業道德，真爛」、「真的該公開ㄟ，太誇張了吧」、「支持公開，真的沒想到婚秘也能這樣半路殺出來搞，太誇張了」、「支持公開，沒有職業道德耶」、「太可怕的婚秘了，好噁！恭喜你婚前就發現」。

還有不少網友安慰原PO「還好妳及時抽離，出軌只有0跟無限大，五年還好，不是浪費後半輩子」、「替妳慶幸婚前看清一切」、「就把垃圾留在垃圾桶裡」、「當作有人替妳擋災吧，這男生以後還是會有這些行為」、「加油，之後會遇到更愛惜妳的男人」。

Dcard 出軌 婚禮 婚秘 未婚夫

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