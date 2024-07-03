全台熱炸！尪卻禁開冷氣「電費破千就砸壞」 網見金額嚇壞：躺冰櫃再吹？

時序進入7月後，台灣各地高溫持續狂飆，家家戶戶皆會開啟冷氣消暑。不過近來卻有一位人妻透露，自家尪規定不能在家裡開冷氣，更提到若電費超過1000元，會直接將冷氣砸壞，為了省電，她白天不開燈、晚上也只能開電扇。看到原PO家低得嚇人的電費金額，讓不少網友嚇傻直呼：「這種天氣不吹冷氣怎麼活」、「妳當初是不是因為熱暈了才答應跟他結婚」。

一位人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示近來電費上漲，儘管日頭赤焱焱，老公卻規定家裡不能開冷氣，還說電費帳單送來若超過1000元，「會直接把冷氣砸壞」。原PO透露，自己沒有工作，和老公育有一個孩子，但為了省電，她只能「晚上開電扇，家裡白天沒在開燈」。人妻更曬出兩張截圖，只見兩個月繳一次的電費，在原PO家的金額卻低得嚇人，3、4月僅支出458元，5、6月則為826元，「我家平均兩個月800多」。

見此，網友紛紛傻眼驚呼，「妳們家電器都拔光光了嗎？這麼熱妳受得了嗎？」、「這真的有病…那冷氣只能裝飾用？」、「這種天氣不吹冷氣怎麼活」、「我每天開冷氣欸，沒冷氣怎麼睡？尤其現在一年比一年熱」、「我家公共電費就超過一千了」、「省錢省到極致的一種痛苦的表現，難道要躺在冰櫃才願意吹嗎？」、「熱成這樣不吹冷氣，家還待的下去嗎？」

也有人示警，若因此熱出中暑或是熱衰竭，又要再花一筆醫藥費，反而得不償失，「中暑看醫生有比較省錢嗎？」、「現在中暑是會死人的，不要省錢省到出問題」、「省小錢、花大錢，等暈倒送醫院」、「這會有可能熱中暑是安全問題耶」、「去年新聞，一對老夫妻為了省電費不開冷氣，活活把自己熱死在房間」。

更有人急籲原PO，「貧賤夫妻百事哀，跟這種的在一起只能認了」、「不知道。妳跟他生活在一起是貪圖他的什麼」、「除了離婚不知道說什麼了」、「沒本事的男人才會委屈妻子和孩子」、「妳當初是不是因為熱暈了才答應跟他結婚」、「溫度超過28度直接把老公砸壞」、「直接離婚吧，這種不顧妻小身體健康的男人不要也罷，再找一個能開冷氣的男人」。