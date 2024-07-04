如何與成年子女相處？心理學教授列「8準則」：成為孩子的顧問而非老闆

教養是個一輩子的學問，對所有為人父母的家長來說，如何教育成年的孩子，其實最重要的是尊重和放手。

一直以來，「教養」本來就不是件容易的事，它是全世界為人父母一輩子的人生課題、似乎永遠沒有終點的漫長旅程，教養還會因為孩子的年紀不同，而有巨大的差異——從呵護、陪伴、管教、相處、照顧、關懷、提醒到放手，每個階段都不容易。

對父母來說，每一個孩子都會長大，這個成長的過程伴隨許多點點滴滴，有歡笑、有淚水，更有爭執和不諒解，但都是需要大量的溝通和理解，才能明白彼此的用心。

沒有人不愛自己的孩子，真正的關鍵在於，你會如何表達「愛」，以及這份愛是否會因為過度的溺愛和苛責，產生了難以彌補的遺憾。

養育已經成年的子女，是許多家長面臨最困難也最巨大的轉變，雖然教育幼兒發脾氣和青少年的叛逆期也不是件容易的事，但這些時期卻有許多文章可以依循，可是對於教育已經成年的孩子，卻沒有那麼多的資源。

心理學教授傑佛瑞阿內特（Jeffrey Arnett）就說，當你的孩子進入成年時，代表你幫他們換尿布和接送上學的日子已經結束了，無論家長對這樣的變化感到如釋重負或矛盾，你都應該接受孩子的成年，並享受為人父母的嶄新階段。

他強調，養育成年子女有許多不同的方法，但基本上都必須依循這8種準則，才能建立更健康的關係。

1、認識彼此，並尊重你們之間的差異

心理學家說，如果你和你的孩子在他們成年之前就經常發生衝突，那麼衝突並不會在他們18歲的時候就一系之間消失。有時，衝突就是個性衝突而產生的結果，而住在同一個屋簷下更會加劇衝突。

而成年的好消息是，這是選擇接受、並慶祝孩子們獨立的最佳時機，你可能並不總是同意他們在生活上的各種選擇，但可以試著讓他們在外獨立生活，減少日常生活的相處，能漸漸找到彼此相互尊重的差異。

2、不要批評，而是分享智慧和見解

不要批評，而是分享智慧和見解。示意圖。圖／Ingimage

每一個孩子和父母的性格都未必會相同，所以有時候家長在教育他們時，孩子未必總是會對父母的「建議」做出很好的反應，儘管這些建議被認為對孩子很有幫助。

反過來看，這些建議很可能被解讀成批評，孩子可能因此更封閉自己，甚至不理會爸媽。

心理學家說，如果要分享意見，可以以優雅和敏感的方式進行，這是養育成年子女的巨大挑戰之一，但也是和他們建立同理心的方式，了解他們都如何溝通。

3、和成年子女設定彼此的界線

無論每一個家庭對生活的安排如何，有沒有和家人同住，孩子們在發生問題或危機時，第一個想到的人還是家長。

不過在一些狀況時，因為孩子已經成年，所以有些決定和討論都可以給對方一點空間，了解什麼該干涉、什麼就該讓他們自行決定——彼此制定表達不同意見的基本規則時，一開始可能會有點困難，但慢慢堅持下去，就會更加容易。

4、一起做你們最喜歡的事

這是父母和子女在維繫感情時，一個非常重要的方式，在成長過程中，彼此勢必都有共同的興趣和喜好，如果能夠維持，對彼此的感情有很大的幫助。

假設沒有的話，這也是一個可以發現你們共同興趣的方式，無論你的孩子喜歡什麼傳統、嗜好或活動，試著融入他們並一起參與，絕對有很大的優點。

5、對孩子的感情抱持開放態度

對孩子的感情抱持開放態度。示意圖。圖／Ingimage

對有些家長來說，要和其他人「分享」自己的孩子可能很困難，特別是對有女兒的父親，但專家說，成年後的感情關係，是他們獨立的重要階段。

因此，當你遇到孩子的男朋友、女朋友時，要抱持著開放和親切的態度，想辦法理解對方，而不要太咄咄逼人或挑三揀四。讓孩子按照自己的步調成長、談戀愛，父母也可以傳授一些經驗給孩子。

6、試著當孩子的顧問，而不是老闆

很多時候，面對成年的孩子，不少家長都不知道該怎麼放手，而是依然像孩子一樣永遠把孩子管的死死的，這只會讓關係變得更糟。

心理學家強調，當孩子已經成年時，父母不是要像經營公司的老闆那樣完全掌控孩子的一切，而是當一名顧問，適時給予建議和指導，並在必要的時候協助。

7、營造可以無話不談的氛圍

專家說，成年子女基本上都聽不下去父母的囉唆，他們只會在偶爾需要時，詢問父母的意見。

所以，家長應該維持一種可以隨時無話不談的氛圍，保持暢通管道，不要太明確地給出結論，而是提供旁觀者的建議。

8、定期舉行家庭會議

定期舉行家庭會議。示意圖。圖／Ingimage

專家強調，如果在孩子成長的過程中，你們都培養了開放式的溝通，那麼定期的家庭會議就會顯得非常自然，若是沒有，也可以試著舉辦家庭會議來保持溝通。

家庭會議的好處在於，這是可以讓父母和兄弟姐妹提供一個安全的空間，大家分享彼此關心的問題，並且一起處理困難的事情——家庭會議的形式能讓家庭的氣氛更凝聚，試著用輕鬆、愉快的方式，也能增進父母和孩子的感情。

如果父母和孩子的關係並不和睦

心理學家強調，並不是每個父母和孩子都有幸福的關係，在各種溝通和爭執下，成年後可能會讓這種差距更加擴大，假設如此，家長可以試著彌補這樣的缺憾，先試著找出共同的興趣——如果孩子喜歡運動，可以一起運動，如果孩子喜歡藝術，也可以一起看展覽。

無論如何，都應該堅持和成年的孩子建立關係，假設本身關係不好，這可能是段漫長的過程。

試著溝通、理解和相處，當他們準備好時，會理解家長對孩子的用心和渴望。

（本文出自2024.07.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）