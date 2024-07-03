正妹女友生活習慣超差！ 他崩潰揭露3惡習：親完衝廁所去吐

現在社會開放，不少情侶在結婚前都會同居，除了提早享受兩人世界外，也可以藉此了解彼此生活習慣。不過有一名男網友發文抱怨，和女友同居後發現對方的日常習慣非常骯髒、不衛生，可是又不知道該怎麼開口說，怕傷了她的心，只好上網求助大家的幫忙。

原PO在Dcard以「女友髒髒的能和她說嗎？」為題發文，他說女友長得很漂亮，出門身上會噴得香香的，但私底下卻很髒、很噁心，還揭露3種壞習慣。原PO抱怨兩人同居後，有次早上發現對方起床不刷牙還直接吃早餐，一開始猜想可能是吃完才要刷，沒想到女友不但沒刷，還想要討親親，他因為怕傷了對方的心而不敢直說，只好配合她親親。只不過親完後，原PO藉口要上廁所，實則跑去嘔吐加刷牙。

不僅如此，女友下班回家都不洗澡，直接上床睡覺，一覺醒來也沒有去盥洗，還跟原PO討抱抱，甚至大小便完也沒有沖水，還是原PO主動幫忙沖，這些生活習慣都讓他難以接受，直呼「真的很噁耶！真的對她幻滅了，長這麽正還能髒」。只不過他顧及到女友的自尊心和面子，始終沒有開口告訴對方，也不知道怎麼說出口，擔心以後會變得很尷尬，感情也會破裂。

貼文一出引起熱議，「就直接跟她說，希望她能夠養成良好的衛生習慣，而不是PO文把她說的那麼難聽，卻還是一直跟她在一起」、「當然要說啊，生活習慣差那麼多，怎麼能夠長久？要溝通否則無法一起生活，當然，這也是婚前同居的好處，可以知道彼此的生活習慣是否能接受」、「我租屋也常常遇到女生室友大便尿尿不沖水，我完全相信你」、「太噁了吧！無解欸這個…除非她本人改欸，不然真的無法吧！這種的我不行欸，太可怕了」、「你要洗澡刷牙時就都找她一起去，順便增加感情，馬上解決問題」。