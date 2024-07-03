大庭廣眾叫北鼻太害羞！她直呼男友全名被嫌兇 網分享尷尬經驗

在公共場合需要叫另一半的時候，有的人可能會突然反應不過來，不知該如何稱呼。近日一名網友發文，稱自己在排隊結帳時，發現錢包放在男友身上，由於一時想不到該怎麼叫男友，只好直接大喊全名，讓男友覺得原PO很兇。

原PO在Dcard以「在公共場合怎麼叫另一半？」為題發文，表示自己排隊結帳時，由於一時之間想不到合適的稱呼方式，只能大喊全名叫男友過來，沒想到結帳後男友表示自己很委屈，為什麼平常都叫北鼻的，剛剛要直呼全名，還說原PO「剛剛很兇」。

原PO解釋，自己確實想過要叫寶寶、寶貝之類的，但「不好意思喊出來」。原PO並不介意與男友聊天時候被路人聽到這類稱呼，但要隔著這麼多人喊，「是真的有點害羞」。原PO也想知道網友在外面都是如何稱呼另一半的，並好奇有沒有人和她一樣喊全名。

文章引來大量網友留言，認為叫全名很正常，「我覺得叫全名還好吧，不會很兇啊，很日常。叫北鼻、寶寶那種才完全叫不出來吧，不然叫『欸』也不錯」、「看距離，如果隔很遠就叫本名，不用到大聲喊他的距離就叫平常的綽號，寶寶、babe之類的」、「第一次叫北鼻，叫了兩聲沒反應就會全名+提高50分貝」、「我跟男友不管獨處還是在外面一律都是連名帶姓」。

還有不少人表示，情侶之間的稱呼可能會害人產生誤會，「有次不小心在情趣用品店叫了男友『爸爸』後，直到現在不管私底下還是公共場合都堅持叫他的名字。而且真實年齡相差11歲，30公分的身高差，再加上我童顏看起來不像大學生，讓一切更加糟糕」、「很多人的話叫寶寶，不會叫到別人家的男友嗎」、「我曾經有次大喊『老公』，結果他跟個耳包一樣沒聽到，然後周圍的人都一直轉過來看我，我當下真的是尷尬到不行」。