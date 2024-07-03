男友心情不好怎安慰？正妹秒做「1動作」一票老司機嗨喊：太懂事了

五○年代，隱地回憶，北市只有六十萬人，當時沒有瓦斯，燒飯用的是煤炭；成長於中部小鎮的劉靜娟，因為親家母是戲院股東，免費看了無數電影；「和平東路人」亮軒，細數這一條馬路七十餘年來的變化；而張曉風，到底受了什麼委屈，讓她把一件事牢牢記了五十多年？至於李昂，對她的故鄉鹿港小鎮印象最深的是，有鬼……五○年代，這些享有盛名的作家正當青年、少年、童年，時過境遷，且讓他們領著讀者再一次回到饒有興味的舊日時光。 【精彩語錄】 是因為當年的極度挫傷和蔑辱嗎？否則我怎麼會把一股氣味像記仇似的把它記上五十多年？記憶到底是怎麼回事呢？那味道難道早已滲進這棟建築物的鋼筋水泥和一年年粉刷的塗料裡去了嗎？……

2024-07-03 07:00