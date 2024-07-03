快訊

劉家昌暴瘦控甄珍買通北京公安 兒章立衡露1表情「好戲還在後面」

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

80歲以上請看護免評巴氏量表存異見 勞動部擬「有條件」放寬…5.5萬人受惠

男友心情不好怎安慰？正妹秒做「1動作」一票老司機嗨喊：太懂事了

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹做出了一個綁馬尾的動作，讓老司機們大暴動，示意圖。 圖／pakutaso
正妹做出了一個綁馬尾的動作，讓老司機們大暴動，示意圖。 圖／pakutaso

你懂這個意思嗎？最近有一張街訪梗圖在網路上爆紅，國外有一名正妹被問到「如果妳男友今天過得很糟糕，妳會怎麼安慰他呢？」，結果正妹做出了一個綁馬尾的動作，就讓老司機們大暴動，直呼又懂事又漂亮，根本就是神仙女友。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發文，在國外時訪問到了一位正妹，問她「如果妳男友今天過得很糟糕，妳會怎麼安慰他呢？」，不過照片中的正妹沒有回答，只甜笑並且做出了一個綁馬尾的動作，卻讓一群老司機暴動了。

貼文至今已經超過2萬人朝聖，大家也狂留言直呼，「懂事的女友」、「男人的快樂就是那麼簡單」、「懂事得讓人心疼」、「善解人意的好女孩」、「真是優良女友」、「就喜歡懂事的女孩」、「世界真美好，空氣很清新」。

由於女子甜美可愛、身材姣好因此也讓大家好奇他真實身分，有人神出這名正妹名為Nahyun Kim，是韓國人，目前居住在雪梨，IG有超過49萬粉絲追蹤，時常分享自己的日常生活及穿搭。

正妹

延伸閱讀

高雄中正一路「老司機」名店1個月被抄2次 沉寂1年改名又復活　

絕美巨乳女神出沒！老司機暴動搶票體驗「肉彈戰車」

路邊見到可愛長毛汪！他嗨喊「狗狗過來」被無視氣炸 回頭下秒愣住了：是我活該

陳美鳳出席書偉婚宴 狂點Energy16蹲嗨喊「卯死了」

相關新聞

【假日農夫奮鬥記5-3】張源銘／不為難自己的身體──假日農夫安全守則第一條

久居都市的人，常有人抱著假日農夫的夢想。說是想享受田園樂，還有四季農作收穫的喜悅；但我覺得假日農夫倒像是老男人建立玩樂屋的藉口，可以躲到大自然的小角落，用務農當藉口，買一直想要卻不需要的「玩具」。

男友心情不好怎安慰？正妹秒做「1動作」一票老司機嗨喊：太懂事了

你懂這個意思嗎？最近有一張街訪梗圖在網路上爆紅，國外有一名正妹被問到「如果妳男友今天過得很糟糕，妳會怎麼安慰他呢？」，結果正妹做出了一個綁馬尾的動作，就讓老司機們大暴動，直呼又懂事又漂亮，根本就是神仙女友。

追憶似水年華──1950年代／張曉風｜有些感覺，我以為我忘了

五○年代，隱地回憶，北市只有六十萬人，當時沒有瓦斯，燒飯用的是煤炭；成長於中部小鎮的劉靜娟，因為親家母是戲院股東，免費看了無數電影；「和平東路人」亮軒，細數這一條馬路七十餘年來的變化；而張曉風，到底受了什麼委屈，讓她把一件事牢牢記了五十多年？至於李昂，對她的故鄉鹿港小鎮印象最深的是，有鬼……五○年代，這些享有盛名的作家正當青年、少年、童年，時過境遷，且讓他們領著讀者再一次回到饒有興味的舊日時光。 【精彩語錄】 是因為當年的極度挫傷和蔑辱嗎？否則我怎麼會把一股氣味像記仇似的把它記上五十多年？記憶到底是怎麼回事呢？那味道難道早已滲進這棟建築物的鋼筋水泥和一年年粉刷的塗料裡去了嗎？……

【歷史散文】徐望雲／就是他，害阿斗笨到今天

中國歷史上有不少很棒很能幹的皇帝，也有不少昏庸，甚至傻到冒煙的皇帝…… 能幹的皇帝很容易想到那麼幾個，但講到傻皇帝，相信很多人第一個想到的就是小名「阿斗」的劉禪。

【小品文】一靈／坐坐留停

學語的女兒正愛疊字，比如坐上小凳學我說：「坐坐。」聲音奶香淡淡，小手同時輕拍，叫喚午寐未醒的凳面。我身體隨聲挪移，二人並肩就座──坐實個「坐」字──或扮鬼臉接她眼神，或倚牆隨順午後斜照，望窗。是這樣總這樣，她在一頭，我在一頭，在坐成蹺蹺板的時空，輕巧平衡是此刻，充滿可能性的人生落實為最好的一種。

【慢慢讀，詩】渡也／五千歲

牆上350×300cm巨幅畫作 正在俯視觀眾 數根密集的超大木柱支撐畫面 似乎也支撐展場空間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。