男友心情不好怎安慰？正妹秒做「1動作」一票老司機嗨喊：太懂事了
你懂這個意思嗎？最近有一張街訪梗圖在網路上爆紅，國外有一名正妹被問到「如果妳男友今天過得很糟糕，妳會怎麼安慰他呢？」，結果正妹做出了一個綁馬尾的動作，就讓老司機們大暴動，直呼又懂事又漂亮，根本就是神仙女友。
臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發文，在國外時訪問到了一位正妹，問她「如果妳男友今天過得很糟糕，妳會怎麼安慰他呢？」，不過照片中的正妹沒有回答，只甜笑並且做出了一個綁馬尾的動作，卻讓一群老司機暴動了。
貼文至今已經超過2萬人朝聖，大家也狂留言直呼，「懂事的女友」、「男人的快樂就是那麼簡單」、「懂事得讓人心疼」、「善解人意的好女孩」、「真是優良女友」、「就喜歡懂事的女孩」、「世界真美好，空氣很清新」。
由於女子甜美可愛、身材姣好因此也讓大家好奇他真實身分，有人神出這名正妹名為Nahyun Kim，是韓國人，目前居住在雪梨，IG有超過49萬粉絲追蹤，時常分享自己的日常生活及穿搭。
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