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她問「成年女兒敢跟爸爸親親嗎？」 網友：要看女兒的個性

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友日前滑到歐陽妮妮求婚儀式的照片，看到父女倆人嘴對嘴親下去，讓她真的嚇壞了。示意圖／ingimage
女網友日前滑到歐陽妮妮求婚儀式的照片，看到父女倆人嘴對嘴親下去，讓她真的嚇壞了。示意圖／ingimage

成年的女兒或兒子敢跟爸媽嘴對嘴親親嗎？日前張書豪成功求婚歐陽妮妮，歐陽妮妮的爸爸在求婚儀式後，上前恭喜並祝福自己女兒，不僅擁抱歐陽妮妮還親吻。有一位女網友在Dcard貼文表示，日前滑到歐陽妮妮求婚儀式的照片，感覺婚紗挺美的，怎知爸爸歐陽龍直接嘴對嘴親下去，讓原PO真的嚇壞了，於是想問大家敢跟爸爸親親嗎？原PO強調「我真的不敢」。

原PO在Dcard以「女兒敢跟爸爸親親嗎？」為題請問大家，文中提到，日前看歐陽妮妮的照片時，爸爸歐陽龍直接親下去，還嘴對嘴，嚇一大跳。原PO說自己平常跟爸爸連牽手都很難了，更不用說這樣的嘴對嘴親親，她真的做不到。

原PO接著說，好像有很多明星爸爸很愛親自己的女兒，她同時貼照片舉例，其中包括胡軍親14歲女兒，還有貝克漢陳冠希吳宗憲親女兒等照片。

她認為胡軍親14歲女兒這種親法，雖然也沒到真的很誇張，但還是有點不適，而且同框中胡軍的太太也在親兒子。貝克漢親女兒，感覺看起來很溫馨，好像沒其他人那麼恐怖，但吳宗憲親女兒吳姍儒時，吳姍儒不僅明顯翻白眼，有一張照片感覺她很想推開吳宗憲，看起來十分不情願。原PO文末想問大家，敢跟爸爸親親嗎？她坦承雖然是自己的爸爸，但「我真的不敢」。

多數網友看完照片和貼文後，紛紛回應無法接受成年後跟自己的父親玩親親，「未成年和爸爸親親蠻溫馨的，但爸爸親成年很久的女兒自認為沒辦法接受，很像中年大叔在偷吃豆腐」、「欸…不是，不管爸媽親嘴巴都很怪吧，可以親臉頰，為什麼要親嘴啊？」、「沒辦法接受被爸爸親嘴，臉頰就算了，嘴巴真的不行」。

對爸媽嘴對嘴親女兒或兒子這件事，也有人持比較開放的想法，「本人不覺得怎樣就還好，就是家庭習慣就，這樣而已，又不是熱吻」、「很奇怪，為什麼不行？每個人的家庭環境本來就不同，為什麼親就是怪，不親就是正常，2個都很正常不是嗎？就像你喜歡男生還是女生還是都喜歡，選擇哪個都不會是怪，都是正常的」。

有一位身為父親的網友，分享與比較他2位女兒對親暱行為的不同反應，以及自己對她們的不同相處方式，「大女兒10歲，自懂事以來對我少有主動親暱行為，所以我對她也少有肢體上接觸；小女兒8歲，對我就比較熱情，所以我常會跟她抱抱、親親臉頰，牽手也是十指緊扣」。

吳姍儒 吳宗憲 歐陽妮妮 貝克漢 陳冠希

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