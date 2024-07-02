工程師只挑空姐追愛全無果 網見年薪酸：連說話的份都沒有

在尋覓另一半時，除了外貌、價值觀，經濟能力也是不少人的擇偶條件。近期，一名女網友表示家人是工程師，很想追空姐，也透過交友軟體認識了很多空姐，但最後都沒有好結果。原PO因此好奇「空姐的另一半是哪群人？有什麼比較偏好的特質嗎」。文章一出，有不少網友隨即點破原因。

一名女網友在Dcard以「空姐都嫁給誰？」為題發文。原PO表示家人是工程師，年薪約百萬但工時長，很想追空姐，也透過交友軟體認識了很多空姐，然而都沒有好結果，她因此好奇「空姐的另一半是哪群人？有什麼比較偏好的特質嗎？」

文章一出，引來網友們點破原因，「空姐年薪破百（萬）欸，年薪只有100萬的沒什麼吸引力」、「空姐可以挑到外貌更優，甚至更有錢的富家公子，年薪破百（萬）這在工程師來說算底層，只要入職5年內基本就能達到」、「正機師的薪資300萬算低薪的，在空姐眼中，100萬應該連說話的份都沒有」、「空姐沒有很複雜，我們也是一般女生，但我們自己就年薪百萬，標準更高點也不過分吧」。

該篇貼文也釣出許多親友是空姐，或是本身是空姐的網友分享所見所聞，「空姐大都嫁給機師或定居於國外的有錢人」、「在職空服，男友是機師」、「男友是機師，他同事很多老婆或女友是空服的」、「我媽媽同事她們的例子分別是跟外籍航空機師、公司老闆、領隊結婚，感覺是有比較多時間陪伴的」、「曾經聽過的另一半職業，富二代、機師、竹科工程師、警察、消防員、地勤」、「認識的空服有的是跟航警交往，有的是機師，還有是機務大哥」、「都嫁給醫師，我本身在醫療業，身邊有幾個學長都娶空姐」、「我身邊認識的同事另一半是空服的，通常都是大學就認識交往的」。

另有不少網友認為原PO家人觀念不對，「感覺就是對於空姐這個職業有刻板印象，先不說多數空姐是不是對他沒興趣，他加諸於對方的莫名幻想已經夠讓人不喜歡了」、「只是因為職業而愛，太奇怪了吧，重點是人本身吧」、「雙方什麼職業不重要吧，有共識、共同目標可以經營感情就可以」、「我不會因為一個人是工程師就喜歡他，更不會因為一個人是工程師就想追他，拒絕他的空姐沒有問題，妳親戚的問題比較大，而且絕對不是錢不夠」。