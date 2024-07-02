「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

你覺得愛愛時間多久是正常呢？一名女網友分享，跟前任男友發生性關係，總是不到60秒就結束，對方總說「都是妳太性感才這麼快」，讓她誤以為是男生正常的速度，直到交下一任男友才發現真相。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「交過一個沒有60秒的」為題，指出和前任男友發生關係時，對方總是不到60秒就結束，原本以為是剛交往、很有新鮮感，但交往3年狀況都沒改善，還一直被對方洗腦「都是妳太性感」，讓她誤以為就是男生正常的速度，沒想到交了新任男友後，才發現不是這樣。

貼文一出後，不少網友也分享自身經驗，紛紛表示「我前男友更慘，保險套戴上去就射」、「我遇過3分鐘的，還以為是正常的，現在遇到這任，一般做都1小時，才回想原來前任有早洩問題」、「我還遇過人模人樣的銀行行員，褲子都還沒脫，抱著磨蹭就出來了」、「前任從沒超過1分鐘，唯一一次可能2分鐘，還覺得自己很厲害」、「60秒我也有遇過，所以我從60秒將他訓練成3分鐘再到10分鐘，現在已經可以30分鐘了」。

針對愛愛時間到底該多長？網友都有不同看法，紛紛回應「15-30分鐘我覺得比較剛好，換換姿勢、言語調情說些色色骯髒的」、「我覺得15分鐘比較剛好」、「整套下來，我覺得45-50分鐘才叫正常欸」、「整組大概45分鐘，其中重點大概15、20分鐘吧」、「整組下來要40-50分鐘才應該+1」、「我覺得速戰速決很適合一些難入眠又必須睡覺的情侶」。

性學博士許藍方也曾表示，陰莖進入陰道後，最理想的性愛時間是7-13分鐘，呼籲男性朋友「不要在糾結分鐘數」，但若連續抽插30分鐘以上，還是射不出來，就可能有延遲性射精問題，建議可以找泌尿科醫師或身心科醫師求診，越早治療效果越好。