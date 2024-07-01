婆婆衛生習慣超差 媳婦崩潰喊：她腳踏墊丟洗衣機一起洗

婆媳問題是家庭失和的其中原因之一，日前有位媳婦表示，她的婆婆衛生習慣不好，家裡只有一台洗衣機，卻把進門的腳踏墊也丟進去洗，而且用完的垃圾不丟、鍋鏟也不洗，讓她崩潰表示「我也好想搬走」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆除了衛生習慣很差以外，假日全家到大賣場想吃外食，卻因為婆婆不願意外食，就要求全家人都得回家吃她煮的。原PO無奈指出，大家得要忍耐2小時等婆婆煮完才能吃飯，而且婆婆有傳統觀念「家事都要媳婦做」，常常嫌棄原PO買回去的食物，總是說有肉腥味、魚腥味、蔬果不新鮮，只有婆婆親自買的才好。

原PO無奈表示，老公也是媽寶，覺得媽媽說的永遠都對，只怪當初自己眼瞎，老公自以為很孝順。她難過指出「我現在沒有經濟能力，我也想搬走，等有一天孩子大了，我絕對要遠離這些妖魔鬼怪」。

文章曝光後，許多網友安慰「先自己買一台洗衣機吧，衛生習慣好可怕」、「相信我，很多老人不會改的，要就自己改變」、「為什麼要等孩子長大才搬家？自己想不想脫離舒適圈而已」、「妳老公這種叫做愚孝，我以前就是這樣，現在會直接搬離了」、「過度孝順的男人只會讓老婆痛苦」、「光腳踏墊丟下去洗衣機洗這個我真的會脾氣爆炸，衛生習慣很糟糕，買一台小小的、便宜的洗衣機那種給婆婆洗腳踏墊就好」。