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「年輕人不夠愛小孩」嫩嬰送托遇陌生嬤碎嘴 OL辣嗆2句話全網叫好

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩們有自己的一套育兒經，面對年輕家長可互相交流討論，但若只是一味地說教，恐招人嫌棄。示意圖／Ingimage
長輩們有自己的一套育兒經，面對年輕家長可互相交流討論，但若只是一味地說教，恐招人嫌棄。示意圖／Ingimage

長輩們有自己的一套育兒經，面對年輕家長可互相交流討論，但若只是一味地說教，恐招人嫌棄。一名30歲OL在Dcard發文分享，日前去托嬰中心接寶寶回家時，遇到一位同樣正等待接送孫子的陌生阿嬤搭話，不料對方自以為是地對她育兒的方式指指點點，令她暴怒直呼「到底有什麼毛病？」

原PO還原事發經過，日前下班接寶寶回家，等待園方整理嫩嬰的東西時，旁邊一名來接孫子的阿嬤主動搭訕聊天，先是讚她「好年輕」，又在得知寶寶4個月大後，好奇「怎麼那麼小就送托嬰」，而原PO則向阿嬤解釋，由於夫妻都是「南漂」、沒有後援，加上自己不想辭職、想賺錢，因此才決定送托。

這時，阿嬤卻突然說道「那小孩這樣好可憐耶」，讓原PO不禁反問為何也將孫子送來托嬰中心上課，對方卻回覆「因為兒子跟媳婦都要上班」，雙標情境也讓她當場傻眼。後來，園方便先抱著原PO的兒子交接今日狀況，不料在聽到小孩感冒、有較濃的鼻涕時，阿嬤又再度插話。

「要幫他吸鼻涕啊！」阿嬤在一旁說教，表示以前都用嘴巴吸鼻涕，自己四個小孩都是這樣養大的，「哪像現在的年輕人都不敢吸」，更指責原PO「妳們這些年輕人不夠愛小孩啦」。對此，原PO終於不忍回嗆，「愛小孩才用手動的（吸鼻器），用嘴巴很噁心欸！都不知道有多少細菌，生病都可能是妳造成的好嗎？妳這樣才不愛小孩吧！」

在原PO一陣猛攻下，阿嬤當場連忙解釋，更反問她「不會生氣吧？」而原PO也不甘示弱地回擊「我會喔」，便抱著小孩回家了。貼文一出，網友們紛紛留言叫好，「聽妳講話有夠痛快」、「拍拍原PO辛苦，回話很讚。她們家一定有婆媳問題」、「我下次會回她，妳兒子跟媳婦都要上班，那妳怎麼不顧？」、「建議最後再補一句『關妳屁事』」、「用嘴巴吸超噁…我小孩生下來，絕對不要用這麼原始的方法」。

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