不準人妻太晚回家！公婆竟看監視器 抓「有無超過門禁時間」

婚姻中遇到惡公公、惡婆婆的話，恐怕對夫妻兩人都是一大負擔。有人妻抱怨，他的公婆設定門禁時間，還會從監視器監看他們夫妻倆幾點帶小孩回家，她怒罵「公婆到底是有什麼問題啊？」其他人則建議「趕快搬家」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她目前與老公、小孩住在公婆家，公婆對他們設有門禁，只要超過規定的門禁時間回家，公婆就會對他們興師問罪，公婆若不在家，還會透過監視器監看兩人回家時間。

原PO表示，她超過20歲後自家就再也沒有門禁，不解公婆的控制行為，她表示「沒超過12點回家已經是對你們在世最大的尊重，現在是在控制什麼？沒出過社會的公婆真的超可怕」。

其他人則留言，「又不是犯人，一直被監視，還是快搬走吧」、「搬出去就可避免」、「好變態」、「攝影機拿掉！妳也是屋主」、「超過10點直接在外過夜更美好」。原PO也回應「到這家才發現原來有這麼誇張的人類，已買房但就是還在蓋」。

有人直言，「因為兒女沒離巢，同住一起天天出現他們眼皮子厎下，不由得把你們當成沒有長大的孩子，覺得想保護卻變成控制，他們可能退休生活太無聊沒有重心，轉移他們的重心，給他們找事做，種菜種花草或養養貓狗或金魚什麼的」。

有類似經驗的網友說，「我是跟整棟婆家人住在一起，只是大家各自分層，有自己的大門，婆婆跟其中一個嬸嬸會不停看手機裡的停車場監視器app，看誰進出，婆婆以前會管先生出入，但某一天跑到我家門口，本來要問先生我去哪，車不在，結果被剛回家的我遇到，事後我就叫先生去處理了，婆婆要怎麼管先生出入我沒意見，但管到我這邊，是踩到我底線」。