快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

民主基金會遭爆卡執行長人事案 真正用意在卡韓國瑜？

不準人妻太晚回家！公婆竟看監視器 抓「有無超過門禁時間」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友公婆會監看她是否太晚回家。示意圖／Ingimage
女網友公婆會監看她是否太晚回家。示意圖／Ingimage

婚姻中遇到惡公公、惡婆婆的話，恐怕對夫妻兩人都是一大負擔。有人妻抱怨，他的公婆設定門禁時間，還會從監視器監看他們夫妻倆幾點帶小孩回家，她怒罵「公婆到底是有什麼問題啊？」其他人則建議「趕快搬家」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她目前與老公、小孩住在公婆家，公婆對他們設有門禁，只要超過規定的門禁時間回家，公婆就會對他們興師問罪，公婆若不在家，還會透過監視器監看兩人回家時間。

原PO表示，她超過20歲後自家就再也沒有門禁，不解公婆的控制行為，她表示「沒超過12點回家已經是對你們在世最大的尊重，現在是在控制什麼？沒出過社會的公婆真的超可怕」。

其他人則留言，「又不是犯人，一直被監視，還是快搬走吧」、「搬出去就可避免」、「好變態」、「攝影機拿掉！妳也是屋主」、「超過10點直接在外過夜更美好」。原PO也回應「到這家才發現原來有這麼誇張的人類，已買房但就是還在蓋」。

有人直言，「因為兒女沒離巢，同住一起天天出現他們眼皮子厎下，不由得把你們當成沒有長大的孩子，覺得想保護卻變成控制，他們可能退休生活太無聊沒有重心，轉移他們的重心，給他們找事做，種菜種花草或養養貓狗或金魚什麼的」。

有類似經驗的網友說，「我是跟整棟婆家人住在一起，只是大家各自分層，有自己的大門，婆婆跟其中一個嬸嬸會不停看手機裡的停車場監視器app，看誰進出，婆婆以前會管先生出入，但某一天跑到我家門口，本來要問先生我去哪，車不在，結果被剛回家的我遇到，事後我就叫先生去處理了，婆婆要怎麼管先生出入我沒意見，但管到我這邊，是踩到我底線」。

婆婆 婚姻 監視器

延伸閱讀

2男出差開房休息被刁難！押金超收5倍 退房後旅館1動作他超怒

公共建設空調不涼！網疑「限溫令」惹禍 怒：在家吹冷氣更不環保

好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

她叫外送備註「願意下樓取餐」卻沒人想接 內行揭真相：很多人誤會了

相關新聞

不準人妻太晚回家！公婆竟看監視器 抓「有無超過門禁時間」

婚姻中遇到惡公公、惡婆婆的話，恐怕對夫妻兩人都是一大負擔。有人妻抱怨，他的公婆設定門禁時間，還會從監視器監看他們夫妻倆幾點帶小孩回家，她怒罵「公婆到底是有什麼問題啊？」其他人則建議「趕快搬家」。

老公去世、公婆還住在媳婦家 小叔竟要大嫂繼續照顧兩老

婚姻難解議題多，女性身為媳婦若是不夠強勢，可能會被人欺負。一名女網友的老公已經去世兩個月，小叔卻要求她照顧公婆，只因公婆目前跟她同住，女網友氣到怒嗆小叔「再不來接走就告你遺棄」，小叔本想付薪水讓她照顧兩老，但她開價月薪6萬、水電費小叔自付，對方才作罷。

國中生女兒怕丟臉「要媽離遠點」 母嘆受傷！網怒：叫她自己回家

青少年、青少女在成長期間同儕壓力大，有時會較不願意與父母相處，甚至會認為跟父母待在一起被同儕看到很尷尬。一名人母抱怨，女兒要求接送上下課時「不要靠太近」，否則很丟臉，讓她非常難過，其他人則怒指，「那就叫她自己回家」。

兒子被誇可愛、女兒皮膚黑小眼睛遭冷落！媽媽自責：對不起她

育兒是門學問，若是有兩個以上的小孩，還得考慮到有沒有偏心或資源分配不均等問題。一名人母表示，自從兒子出生後，出門外人總是誇獎兒子長得可愛，大女兒則是備受冷落，甚至因此有點落寞，讓她自責地感到對不起女兒。其他網友建議她「要發自內心覺得孩子可愛，她就會有自信，不要覺得對不起」。

情書簡訊

不在乎是不是郎才女貌，重要的是我們相互依靠。

【夫妻之間】小愛／你是我的財務長，我是你的CEO

三十年前，台灣女權意識尚在萌芽階段，多數人也沒有性別平等的觀念，我就向當時還是男友的先生大鳴大放地提出我的愛情和婚姻觀─...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。