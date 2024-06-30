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老公去世、公婆還住在媳婦家 小叔竟要大嫂繼續照顧兩老

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友的小叔要求她照顧公婆，圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage
女網友的小叔要求她照顧公婆，圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage

婚姻難解議題多，女性身為媳婦若是不夠強勢，可能會被人欺負。一名女網友的老公已經去世兩個月，小叔卻要求她照顧公婆，只因公婆目前跟她同住，女網友氣到怒嗆小叔「再不來接走就告你遺棄」，小叔本想付薪水讓她照顧兩老，但她開價月薪6萬、水電費小叔自付，對方才作罷。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公已經去世兩個月，公婆仍住在她的房子裡，小叔竟要求她以後「照顧公婆」，只因為兩人目前與原PO同住，她怒嗆小叔「我應該的嗎？還是他們有生我養我？這裡是我爸媽給我的房子，如果你再不理他們，我會直接告你遺棄，不信試試」。

小叔聽了後表示要原PO辭職來照顧兩老，他會支付薪水。她則要求月薪6萬，放假時間比照公務員、見紅就休，水電費也由小叔自付，他才無話可說。她繼續說道，「給你三天時間，來帶走你的父母，你給我再多錢我也不會顧，因為你的父母對我沒有比較好」。

該篇貼文吸引逾五千人按讚，留言數多達七百餘則，「自己的兒子都不願意顧，多失敗的父母」、「24小時6萬？這樣太低薪了啦」、「那到底誰爸媽啊，妳小叔還真敢講」、「臉皮怎麼可以這麼厚啊，誇張」、「跟妳婆婆說，『妳兒子不想養妳啦，我也不會照顧妳了』，讓他們吵架」、「不能讓他們軟土深掘」。

有人留言，「小叔真是太扯了，哥哥都走了，他當然應該把父母接去照顧，竟想繼續賴給嫂嫂？不過法律上同住的媳婦真的有照顧公婆之責，妳告小叔遺棄可能不會成立」，另有內行網友解釋，「是有責任，但不是優先順位，優先順位還是公婆其他子女，也就是若優先扶養順位的子女不扶養，一樣能提告遺棄喔」。

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