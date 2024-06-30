國中生女兒怕丟臉「要媽離遠點」 母嘆受傷！網怒：叫她自己回家

青少年、青少女在成長期間同儕壓力大，有時會較不願意與父母相處，甚至會認為跟父母待在一起被同儕看到很尷尬。一名人母抱怨，女兒要求接送上下課時「不要靠太近」，否則很丟臉，讓她非常難過，其他人則怒指，「那就叫她自己回家」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，女兒已上國中，日前要求她去接送上下課時「不要靠太近」，否則會感到丟臉，這一番話令她非常難過，直言「當媽媽第一次這麼受傷」。

其他人則留言，「那就叫她自己回家」、「這簡單啊！妳在家門口車子發動等她，這樣可以讓她非常安心」、「那讓她自己回家啊，國中了又不是小學生」、「那就自己回家吧」、「妳是開老人家那種電動車去嗎？」、「很簡單啊，買一台腳踏車讓她自己上下學」。

有類似經驗的網友說，「我兒子國中的時候，叫我不要穿公司的制服去接他，我就外面加件外套，也不要在校門口等他，我就在門口50公尺陰涼處等他走過來，其實這也沒有什麼，想著他可能想跟同學走一段路」。

有人鼓勵她，「國中生還不會想，媽媽不要傷心，結婚生小孩就知道世界上會無條件疼愛自己的人就是父母」、「沒事，以後女兒長大會後悔的，我就是典型例子」。

另有網友表示，「小孩子如果不懂得尊重父母，就讓她吃吃社會的苦，妳可以不用去接他，讓她自己用走的回來，有什麼好丟臉的，我以前聽我媽媽說過一件事情，她朋友說他爸爸是小兒麻痺，去學校接他女兒的時候，他女兒害怕同學嘲笑，都跟他爸爸說你不用來接我，回家之後他爸爸告訴她的媽媽，她媽媽說，以後讓她自己用走的去，也不用幫她付學費，父母親有生你的養育之恩，一個小孩子，對自己的爸媽都不孝順、不尊重，以後出社會，也是個沒有用的人」。