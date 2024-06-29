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交往時很美好...台男娶越南妻「懷孕6個月」想離婚 崩潰喊：真的撐不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人夫表示受不了越南籍老婆的壞脾氣，撐不住想離婚了。示意圖／Ingimage
一名人夫表示受不了越南籍老婆的壞脾氣，撐不住想離婚了。示意圖／Ingimage

情侶從相處到結婚，都一定會歷經許多磨合，甚至婚後，都有可能因為一點小事再度鬧翻。有一名網友表示，他去年和越南籍的女友閃婚，老婆懷孕6個月，都在家養身，剛交往一切美好，沒想到現在卻露出「真面目」，讓他直呼想離婚

網友在PTT發文指出，自己32歲年薪200萬，越南籍老婆則是30歲年薪100萬左右，交往大概半年後就閃婚，老婆現在懷孕6個月，都在家養生，剛交往的時候一切很美好，幾個月後卻開始脾氣火爆，連朋友都公認老婆脾氣很差。

懷孕前，原po都8點起來曬衣服，有次在陽台被外面塵埃吹很髒就被罵、一起洗澡時請老婆幫忙拿浴巾也暴怒、朋友聚餐找老婆一起去也會生氣，如果原po早上沒有跟老婆一起起床也會抱怨。

懷孕後更是變本加厲，不管大小事都可以生氣，像是上班時間訊息慢回、打電話第一時間沒接、女同事按FB愛心等等，簡單說，一個月生氣20天，絕對不為過。

原po一個月給老婆13萬，從不過問開銷，只求老婆給空間努力工作賺錢，目前就卡在這個階段，溝通也沒有改善，心很累直呼「我覺得我想離婚」，雖然覺得丟臉，但真的是撐不下去了。

不少人也勸他，「光看文都覺得累又煩」、「個性不合，趁早斷掉吧」、「脾氣本來就臭，然後你沒認清楚就閃婚」、「不要給她13萬，她就會主動離婚了」、「一定很正」。

但也有人認為，「懷孕中離婚不好啦」、「你把她寵壞了，13萬一個月讓她每天生氣」、「小孩最大，現在談離婚不太適合」、「小孩好可憐」、「只能提醒，如果離婚要小心安全」。

結婚 越南 離婚

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