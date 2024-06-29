女大生想和26歲男友同居！父母苦勸都不聽 內行人揭1關鍵：要留後路

和另一半交往時，你會想同居嗎？一名女網友分享，自己目前正在就讀大學，也有交一個男朋友，但爸媽堅持不讓她和男友同居，讓她相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大學時是否能與男友同居？」為題，指出自己20歲，還在唸大學，男友26歲，已經在工作，但因為他們讀書跟工作的地點在同一區，想一起住節省房租，不過爸媽卻堅持不同意。

這名女網友進一步說明，因為自己還在讀書，雖然有打工存錢，但現階段的確無法負擔生活的所有開銷，許多支出還是必須靠父母金援，會提出同居是因為男友月薪不低，對方也承諾若住一起會負擔房租，但爸媽堅決不同意讓她相當無奈。

貼文一出後，多數網友認同原PO父母看法，紛紛表示「房租跟生活費都是拿爸媽的嗎？是的話就老實的不要同居 」、「假如還在領父母的錢付學費房租，不要說啥能完全對自己負責，真的有能力的時候，同居不用問父母意見，連告知都非必要」、「情侶過夜或時不時同住幾天很正常，但妳還是學生，沒有金錢作為底氣，要給自己留一條後路」、「就我個人想法認為，就學階段先別同居吧」、「經濟未獨立前，最好先聽聽父母的話」。

不過，也有部分網友和原PO持相同看法，紛紛回應「我覺得同居很棒，前提是你們生活習慣、價值觀、作息等都差不多，已經同居六年都沒後悔」、「可以，只要你能自己負責就好」、「你真的想要同居，那就把男友帶回家讓爸媽認同，爸媽認同了什麼問題都沒有了」、「我也大二就跟男友住了，我覺得有利有弊，不過我不是因為戀愛腦，單純對我來說利大於弊而已」。