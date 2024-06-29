媽媽過世沒人做家務事！全家族點名「這人」該做 網友全看傻

家事一定都是媽媽要做嗎？一名女網友指出，自己因工作關係在外租房，媽媽過世後家裡剩下不會打掃煮飯的爸爸和哥哥，要求她搬回家負責處理家務，她拒絕後，大姑姑還跟爸爸說要把錢顧好，不要被女兒拿走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，爸爸超級大男人主義，平常無論是洗衣、打掃、煮飯等家務，都是由媽媽負責，同住的哥哥不僅生活習慣差，也不願意做家事。媽媽生病後，爸爸要他回家幫忙家務，本來覺得互相幫忙沒關係，但發現爸爸和哥哥都不做事，甚至在媽媽過世後，開口要她搬回家，讓她完全無法接受。

這名女網友進一步指出，本來想請家政婦幫忙，但考量到是一筆不小的費用，遲遲無法做決定，沒想到大姑姑直接點名她要回家煮飯，不會也可以去學，讓她反回「爸爸跟哥哥也可以學啊」，大姑姑竟然要爸爸把錢顧好，不要被女兒拿走，讓她當場傻眼直呼「到底憑什麼？再也不想見到的親戚之一！」。

貼文一出後，多數網友都看不下去，紛紛回應「千萬別回去當免費女傭」、「放給他們自己去雜亂不堪，久了他們就清醒了，除非一輩子醒不了」、「這種就別管他們倆，不然倒楣一定只有妳」、「該放生就放生，生命自會找到出路」、「乾大姑姑屁事，這麼會發號施令乾脆叫妳爸去她家吃飯」、「給負擔得起的孝親費就好，其餘眼不見為淨」、「你爸你哥得學會照顧自己跟自己的家」。