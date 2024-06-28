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全變調！她後悔生了孩子常和老公吵架 一票人很有感：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO後悔生了孩子後，生活感情都變了調，讓她很想回到沒生孩子前的日子。 示意圖／ingimage
原PO後悔生了孩子後，生活感情都變了調，讓她很想回到沒生孩子前的日子。 示意圖／ingimage

多數人結了婚都會想要孕育下一代，但有了孩子後，夫妻也容易起爭執。有一名媽媽就發文透露自己很後悔生孩子，因為還沒有小孩前，和老公生活很愜意幸福，但有孩子後一切都變了，兩人還會時常爭吵，貼文也讓不少過來人看了很有感。

原PO在Dcard發文表示，沒有孩子前，夫妻兩人生活很愜意很幸福，也沒有婆媳問題，但生了孩子後，卻常常為了怎麼照顧而起爭執。她說因為要照顧孩子，兩人都睡眠不足，也沒辦法過兩人世界、培養感情，婚姻的幸福度直線下滑，讓她開始對孩子的感情又愛又恨。

她明白自己對於生孩子這件事感到後悔了，很想回到沒有孩子前的兩人生活，不想常常和老公吵架，並且過著每天都睡不好的夜晚，「說我自私也罷，大家何嘗不是這樣一路走過來的，卻只有我無法適應這一切」。

不少有相同經驗的媽媽很有同感，「我懂妳，我也好想回去，我也好後悔，可是一切都回不去了」、「生小孩後，越來越討厭老公」、「這篇就像是我發的，生小孩前關係也很好，生完一切都變了」、「拍拍…身為二寶媽的我感同身受，9年前我也是剛有第一胎，也是因教養問題跟另一半有所爭執，到現在老大都小三了，還是會因為教育問題而意見不同」、「自從我生了小孩後，只要身邊的朋友有問我，一律都勸可以結婚但千萬不要生小孩」。

也有網友分享經驗，「我反而是有了小孩後，跟先生感情變得更好了」、「我跟老公從來沒有為了孩子吵架，你們是否要調整一下兩人的育兒節奏，找到比較好的方式，對你們家庭比較好」、「我跟我老婆也是每天為了小孩的事情爭吵，但每晚我們一起看著小孩入睡成為了我們每天最幸福的事情。相信等到小孩長大之後，我跟我老婆一定會很懷念這段時光」

還有人建議，「有孩子也可以安排一些兩人小約會，找後援或找臨托，可以去泡泡溫泉、看電影、吃大餐或開房間之類的」、「辛苦了，小孩會長大，之後還是可以跟老公兩人世界的」、「妳不適合全職，趕緊找保母解決」、「找在宅保姆在家分擔看看吧，如果妳是24小時在家自己育兒真的會瘋掉」。

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