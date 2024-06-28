曖昧對象到家裡！媽媽「神助攻」打中妹子心 25歲母胎單身男脫魯

談戀愛除了靠自己努力外，有時候還得靠旁人的推波助瀾才能成功。有一名25歲的男網友從來沒交過女朋友，後來認識一名女孩子，雖然彼此有曖昧卻沒有表明心意，沒想到最後成功在一起的關鍵竟然是媽媽，也讓他相當感謝媽媽的「神助攻」。

原PO在Dcard發文表示，自己從來沒談過戀愛，三個月前朋友介紹了一個女孩子給他認識，對方個性很開朗也很有趣，再加上兩人都是從事設計類工作，因此彼此很有話題，「狀態上偏曖昧、訊息也很熱絡，但就是還沒討論到在一起這塊」。

日前女方說自己租屋的公寓電線壞掉在整修，會斷電一陣子，因此想問原PO能不能到他家借電腦趕設計稿，他一聽雖然立刻答應，但也因為和媽媽同住，因此告知媽媽一聲後就趕緊出門去接女方。

沒想到一回到家就讓原PO很傻眼，一開門先聞到一股香味，走進客廳燈光非常昏暗，連高中塵封已久的吉他也被擺出來。不僅如此，櫃子上放了像蠟燭的香氛、陽台掛燈串，還有一些他沒看過的玩偶、畫像，讓原PO驚呼根本不像自己的家，「超好笑，我媽到底是從哪生出這些東西？真的滿頭問號」。

不過女方非常驚訝地說，「哇！你家好香哦，超有氛圍！沒想到你是很有儀式感的人，因為我也是欸」，原PO回說，「我覺得生活充滿一些儀式感，心情會不一樣」。女方完成工作後，兩人也度過浪漫的下午，看劇、彈吉他，最後原PO載她回家的途中，兩人就討論要在一起了。

原PO開心地說「真的要感謝我媽的神助攻，第一個女朋友居然是她幫我交到的」。事後聊起這件事，媽媽還很驕傲地說「看吧！我就知道女生喜歡什麼」，但他也苦笑地說，「我得從現在開始練習儀式感了，希望以後不會破功」。

貼文引起網友們熱議，「感覺女生一定也是本來就蠻喜歡你了，但是媽媽的助攻也太強」、「媽媽真的厲害，我看到這樣又香又有氛圍的環境，確實會突然變戀愛腦」、「換作是我，這情況真的會超加分耶」、「你媽這波助攻太神啦」、「女生真的很吃這套，家裡擺個擴香，稍微佈置氣氛燈，女生通常都滿愛的」。