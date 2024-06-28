公公送房還負擔裝潢費！她因1事和老公鬧翻 眾人勸別太貪心

一名人妻在論壇發文表示，公公送給她老公和小叔一人一間套房，還包辦裝潢費用，但她因為想把床板換比較好的材料，和老公意見分歧，貼文也引起不少討論，留言一面倒地批評原PO不是自己花錢卻還要選貴的，實在太貪心。

原PO在Dcard寫道，公公曾說過會公平對待兩個兒子，因此小叔去年結婚時，婚禮費用都是由公公出。她說和老公結婚雖然也能獲得公公的幫忙，但是因為兩人都很怕麻煩，所以僅有登記沒有辦婚宴，日後也會簡單設宴請親朋好友吃飯而已，不過因為費用不多，所以不打算讓公公出這筆錢。

除了贊助婚禮之外，公公還送給兩個兒子一人一間套房，裝潢費用也都全包，不過在裝潢討論過程中，她和老公有點不愉快。原PO說小叔房子的裝潢應該都是使用塑合板，但她上網查過資料，發現塑合板容易變形，她擔心床板如果用塑合板會不耐用，所以想要換比塑合板再好一點品質的木板。

只不過老公認為如果選了較貴的材料，怕會被弟弟和公公在背後說話，而且裝潢費用是公公出的，所以老公認為簡單弄就好。原PO聽了覺得心裡有點不平衡，認為房子是要住很久的，品質不應該太差，更何況兩人都沒有要辦婚禮，就不能把婚禮的費用花在裝潢上嗎？

眾人看了一面倒地砲轟原PO，「有這麼好的公公就偷著樂吧，是要不平衡什麼？不感恩就算了，連妳老公都知道見好就收，妳只是外人而已」、「請問妳娘家出了什麼？」、「有什麼好不平衡的，吃人嘴軟拿人手短，公公願意出錢，你們該感恩欸」、「別把補貼婚禮的錢看成妳的好嗎？沒有要辦就沒有那份錢，太貪心了吧」、「拜託，一個媳婦不要想著公公的錢，人家要給就給，不給就不給，兄弟沒意見其實輪不到妳」。

還有網友建議自己補貼差額是最好方法，「同意住很久要裝好一點，所以自己貼錢比較適合」、「想用好一點就自己多出錢就沒問題啦」、「多出來的金額自己貼錢啊，公公又不是提款機，有贊助就很好了」、「我覺得用談定贊助的金額，不足的部分你們自己去貼，日後也不會有心結」。