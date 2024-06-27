婆婆貼文抱怨媳婦不回家過年 網拜託她「做有意義的事好嗎？」

從古至今婆媳之間問題多不勝數，網路上所見多是媳婦抱怨婆婆，不過最近有位身為婆婆的網友貼文抱怨媳婦和兒子，為何過年時都沒有回家或是去看她，讓她覺得兒子真沒用，她用略帶恐嚇的口吻跟兒子說，沒帶太太回家，就別回來了。貼文一出引起熱議，有網友留言「您教的好棒，兒子真棒棒，同意老婆過年不用回去巫婆家」，也有人勸原PO「拜託這位婆婆去做有意義的事好嗎？」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」文中抱怨自己的媳婦跟自己不合，過年期間理應要回公婆家過年的，她竟然缺席。於是這位婆婆跟兒子下達最後通牒，「我跟兒子說，如果沒辦法把太太帶進我們家門，你也不要回來了」，婆婆覺得自己的兒子真沒用，自己老婆都管不動。

貼文內容引起熱烈討論，有網友覺得原PO的抱怨毫無理由，應該檢討的是自己，「妳該檢討」、「沒辦法讓媳婦喜歡妳，妳真無能」、「那阿姨，妳應該檢討妳自己吧」、「是我的話，我也不會回去，回去看妳臉色喔，打死不回去」、「跟婆婆處不好，怎麼不反省會不會是婆婆的問題」。

有人勸原PO「別讓妳兒子難做人，雖然妳兒子是喝妳的奶長大的，現在他長大了，當然要保護自己的老婆啊！」，更有人質問「媳婦回不回婆家很重要嗎？重點是妳兒子有回家就好」、「媳婦不來不用應酬，也不會起摩擦，不是很好嗎？」、「既然知道處不好，為什麼一定要回來相處？這樣為難兒子，只想成全自已的想望，妳不愛他嗎？」

還有網友扮演兒子、媳婦的口吻諷刺，「兒子：『實在太棒了，我一定要更愛我老婆』」、「謝謝婆婆的高抬貴手！讓我們不需要找藉口不回去」。