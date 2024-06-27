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她跟男友愛愛時飄出魚腥味想分手 網勸她跟男友溝通割包皮

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友第一次去男友家，正準備要跟男友愛愛時，男友一脫內褲就飄來陣陣的魚腥味，一問之下才了解男友有包莖方面的問題。示意圖／ingimage
女網友第一次去男友家，正準備要跟男友愛愛時，男友一脫內褲就飄來陣陣的魚腥味，一問之下才了解男友有包莖方面的問題。示意圖／ingimage

一位女網友貼文分享，第一次跟男友愛愛時的不好經驗。第一次去男友家，正準備要跟男友愛愛時，男友一脫內褲就飄來陣陣的魚腥味，那味道聞起來像腳汗加尿味的合體，一問之下才了解男友有包莖方面的問題。男友表示他已經清洗過一遍，不過，她還是再帶男友去廁所清洗一遍，清洗出超多垢。她一想到今天洗完過沒多久又會有垢，就無法繼續跟他親熱，她想問說因包莖有垢就想跟男友分手，會不會太過分？

原PO在Dcard文中分享，自己跟男友交往3個月，兩人多數時間約會的場所都在學校，第一次去男友家，他們都心知肚明在家會發生關係，當男友脫內褲時，卻飄來陣陣的魚腥味，那味道聞起來像腳汗加尿味的合體，原來這味道來自男友的生殖器。

原PO小心翼翼的開口問他「要不要去洗一下再進行」，他馬上面有難色，清洗過程中還是清出很多污垢，他才跟原PO坦承從小就有包莖的問題。他說「小時候，父母曾經嘗試把他的包皮推開清潔，讓他痛到爆哭，直接對洗包皮產生陰影」，今天在她去他家之前還特地清洗過包皮，沒想到還是讓她不開心。

原PO心想，對清洗包皮產生陰影，那不就代表平常都沒洗乾淨？真的太髒了吧。她一邊陪男友清洗時，一邊覺得「不想這種髒東西進入，即使有戴套也一樣。我就無法繼續跟他親熱，也會下意識地排斥跟他身體接觸」。原PO想問其他人，就因為男友是包莖而想分手，這樣會很混蛋嗎？

貼文引起網友討論，多數人建議原PO好好跟男友討論衛教問題，請他去割包皮，「現在用包皮槍已經不太會痛了，他不割妳就有理由可以分手了，支持妳」、「前任就是包莖，勸說了好幾次，從半開玩笑到正經認真討論，到最後我已經說明了，我接受不了，再這樣下去，我會選擇分手」、「我跟一個曖昧對象出去玩過夜的時候，手伸進去幫他摸，結果包莖很嚴重，我直接裝睡」。

也有網友力勸原PO就此分手，「分，超級噁，包莖真的沒辦法」、「這麼髒，就算戴套，妳也有很大機率會感染發炎」、「如果妳只是問這樣想分手會不會很混蛋，我個人認為不會，臭包莖真的很噁」。

從小就知道要清潔生殖器的人很中肯的建議，「包莖不代表一定都沒洗乾淨吧，像我很小就懂得把它剝開清乾淨，不過妳男友那情況是真的很恐怖，建議請他去看醫生吧，讓醫生幫他處理順便幫他科普，評估一下需不需要割掉包皮，有需要還是割掉比較好，省的再禍害女生」。

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