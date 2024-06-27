她說可以接受老公買春 網勸別太鐵齒更不要挑戰人性

妳能接受老公買春嗎？有一位女網友以「我可以接受老公買春」為題貼文，她認為男生是接受性愛分離的，所以在性愛分離的前提下，她主動跟她老公說，如果「哪一天你想去嫖，說一聲就好」，但前提是要注意安全，別染上性病。貼文一出引起不同意見的網友熱議，馬上有人留言「不要挑戰人性，往往會出乎意料」、「我不知道妳為什麼可以接受，但真的不要太樂觀」。

原PO在Dcard的文中先表明，自己的老公還沒買過春。她很珍惜身邊這位，「對生過兩個小孩的我，還是無時無刻都是備戰狀態的寶貝」。原PO說她主動跟老公討論過，是不是可以接受另外一半買春這件事情。她更主動跟老公說，「如果哪一天你想去嫖，說一聲就好，注意安全。」

原PO坦誠，即使偶爾會有連續激戰3天的狀況，她還是會想，萬一哪一天老公膩了怎麼辦？所以她可以接受現在或是未來老公有需要，可以去買春。一直到現在，她還常常會問他，你都不會膩嗎？而且剛剛她又問了一次，老公回說：「遇見妳，我就知道了，不可能的」。

網友們看完文章後，多數人認為原PO說說而已，但也紛紛提醒她「話別說的太早」、「不可能的」、「不要挑戰人性，往往會出乎意料」、「性愛分離！我男生，我無法，沒感情的，我真的不碰。還好現在的女友超色，也對我很饞」。有人勸原PO不要太樂觀，更提及「不知道在哪本書上看過男人因性而愛，我不知道妳為什麼可以接受，但真的不要太樂觀，未來的事都說不準。祝您好運」。

有人馬上分享自己同事的經驗，「我同事也是叫男友去外面找，她滿足不了他，女生需求比較小。結果，某次她在男生手機發現他真的約了，馬上請假回去賞他好幾巴掌，還吵到男方爸爸家去。只能說，遇到就知道」。

另有網友分享「我辦公室男同事們會揪買春，很多買到愛上對方，因為她年輕、漂亮、皮膚白、身材好，又會撒嬌，讓你掏錢每隔幾天就去消費，超花錢。有些交往十幾年的，原本很堅定說要結婚，買過後被迷倒不想結婚。沒有愛上對方的，很多也產生比較心裡，在辦公室聊到老婆覺得很丟臉，說為什麼老婆結婚生小孩後，變黃臉婆、不化妝打扮、不好好控管身材、講話不像妹妹們那樣撒嬌 ，很會生小孩而已」。

還有網友好心提醒買春涉及違法，「目前台灣買春是違法的喔，無論情慾按摩、買春、嫖妓等等，只要有金錢往來都是違法的，雖然這篇感覺是炫耀文，不過還是提醒一下，可能Dcard文看多了，會忘記金錢性交易是會觸法，順帶提醒其他男性女性，發文前記得Dcard是會將資料交給警方的公司喔」。