婆婆怒罵媳婦「狐狸精」害兒子掛黑眼圈上班 網吐嘈：是不是很羨慕

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示孫子都有了，「該怎麼勸媳婦那隻狐狸精晚上就別再那麼縱慾？」不然兒子也快40歲了，看到兒子早上常掛著黑眼圈去上班，讓她好心疼。貼文一出，引發網友熱議。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你管太多」、「無言耶，我也要這種老婆」、「我真覺得有的婆心理不衛生，感覺當自己兒子是她老公啊」、「孩子有了，就是否要出家當和尚了，禁什麼慾」、「怎麼不說是你兒子自己欲求不滿呢？媳婦也很倒楣呀」、「我覺得你多燉一些補品給你兒子比較實在」。

還有不少網友不客氣地吐嘈這位婆婆，「484妳老公不行，妳才嫉妒森七七啊」、「吃飽換夭，無聊」、「又是一篇欠噴的廢文」、「妳是不是很羨慕」、「總是羨慕別人有，妳沒有」、「妳也可以當狐狸精找妳老公啊」、「叫媳婦狐狸精，妳有毛病嗎？」