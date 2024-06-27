快訊

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

iPhone用Suica西瓜卡悄增貼心功能！5秒儲值完成 別忘記這些加值規則

婆婆怒罵媳婦「狐狸精」害兒子掛黑眼圈上班 網吐嘈：是不是很羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示孫子都有了，「該怎麼勸媳婦那隻狐狸精晚上就別再那麼縱慾？」不然兒子也快40歲了，看到兒子早上常掛著黑眼圈去上班，讓她好心疼。貼文一出，引發網友熱議。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你管太多」、「無言耶，我也要這種老婆」、「我真覺得有的婆心理不衛生，感覺當自己兒子是她老公啊」、「孩子有了，就是否要出家當和尚了，禁什麼慾」、「怎麼不說是你兒子自己欲求不滿呢？媳婦也很倒楣呀」、「我覺得你多燉一些補品給你兒子比較實在」。

還有不少網友不客氣地吐嘈這位婆婆，「484妳老公不行，妳才嫉妒森七七啊」、「吃飽換夭，無聊」、「又是一篇欠噴的廢文」、「妳是不是很羨慕」、「總是羨慕別人有，妳沒有」、「妳也可以當狐狸精找妳老公啊」、「叫媳婦狐狸精，妳有毛病嗎？」

婆婆 媳婦 狐狸精

延伸閱讀

高中同學婚禮驚見「新郎是前砲友」擔憂自己成罪人 網勸：紙包不住火

女兒念私中遭排擠只因「爸爸開TOYOTA」媽媽心疼喊：我錯了？

會巴頭的台灣藍鵲變「衣架小偷」專用白色築巢 網大讚：懂鋼骨結構了

同商品台南比台北貴200！好市多「即期品出清」數字藏玄機 不注意就虧大了

相關新聞

婆婆怒罵媳婦「狐狸精」害兒子掛黑眼圈上班 網吐嘈：是不是很羨慕

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示孫子都有了，「該怎麼勸媳婦那隻狐狸精晚上就別再那麼縱慾？」不然兒子也快40歲了，看到兒子早上常掛著黑眼圈去上班，讓她好心疼。貼文一出，引發網友熱議。

丈夫偷吃女下屬28次 人妻回家直擊全裸躺床求償百萬…出軌男女爽快賠了

得知丈夫與下屬出軌已經夠心痛，但兩人竟然大膽到在家中纏綿？台灣台中1名已婚老闆和女下屬發展婚外情，發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床，直擊他們在住所全裸同床共枕，因而怒索100萬新台幣，人夫和情婦在庭上表示願意全額賠償。

一句好話

善待每個有緣人，因為緣淺也能情深。

【當代散文】伊森／心針指北

前陣子飛了趟檳城，北緯5度東經100度，氣溫總在攝氏三十以上．赤道邊上的常夏南國。 落地後打算找東西吃，同行的機長問可不可以跟，當然可以，如果你不介意我吃路邊攤的話。兩人換上輕裝短褲，欣然往當地菜市場走去，我要找的攤子隱藏在角落，Google Maps標不清楚，市集內人聲鼎沸，小徑錯綜，繞了會兒才尋到。招牌畫著兩隻腳印，就叫「赤腳炒粿條」，店主堅持打著赤足翻鏟巨型鐵鍋，大增視覺表演效果，炭火熏香，兩盤炒粿條端上來鑊氣十足。一時歡心滿腹，起身覓回頭路，視野內煙霧瀰漫，摩肩擦踵，頓時有陌生空間迷向的錯覺。隨行的機長張望兩眼，開口說道：「我們剛剛是從北邊進來的。」

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍107】聯副／但我還是不懂愛

朗誦作家：白樵、栩栩 主持人：阿盛

【慢慢讀，詩】鍾喬／Al-salam

真主的僕人在路上小心翼翼地走著 蒙昧的人呼喚他們 他們回頭答曰：「和平（Al-salam）」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。