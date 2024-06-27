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丈夫偷吃女下屬28次 人妻回家直擊全裸躺床求償百萬…出軌男女爽快賠了

香港01／ 撰文／田中貴
台灣台中1名已婚老闆和女下屬發展婚外情，發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床，直擊他們在住所全裸同床共枕，因而怒索100萬新台幣，人夫和情婦在庭上表示願意全額賠償。圖／ingimage
台灣台中1名已婚老闆和女下屬發展婚外情，發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床，直擊他們在住所全裸同床共枕，因而怒索100萬新台幣，人夫和情婦在庭上表示願意全額賠償。圖／ingimage

得知丈夫與下屬出軌已經夠心痛，但兩人竟然大膽到在家中纏綿？台灣台中1名已婚老闆和女下屬發展婚外情，發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床，直擊他們在住所全裸同床共枕，因而怒索100萬新台幣，人夫和情婦在庭上表示願意全額賠償。

判決書指出，朱姓女子與林姓男子在2018年7月10日結婚，隨後育有1名小孩，他們共同經營1間保險經紀公司，家庭生活看似美滿，但公司1名王姓女員工明知林男已婚，仍然介入其婚姻，發展出婚外情。

朱女在庭上表示，她曾在2023年9月9日親眼目擊丈夫和王女午餐後，駕車前往汽車旅館逗留3小時，3日後正值王女生日，他們入住台中1間五星級飯店，由2023年4月至12月間，丈夫和王女私底下前往汽車旅館和酒店，合共28次。

其間朱女和林男經常爭執，所以2023年9月底決定搬回娘家，豈料10月10日回家時，朱女目睹王女和林男全裸同床共枕，朱女震怒並提告，求償100萬新台幣精神賠償。

雖然林男和王女對朱女部份陳述存有異議，但為了盡快息事寧人，以恢復正常生活，他們當庭答應朱女的賠償請求，台中地方法院根據朱女提供的照片等證據，判處他們需要賠償100萬新台幣，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

下屬 出軌

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一句好話

善待每個有緣人，因為緣淺也能情深。

【當代散文】伊森／心針指北

前陣子飛了趟檳城，北緯5度東經100度，氣溫總在攝氏三十以上．赤道邊上的常夏南國。 落地後打算找東西吃，同行的機長問可不可以跟，當然可以，如果你不介意我吃路邊攤的話。兩人換上輕裝短褲，欣然往當地菜市場走去，我要找的攤子隱藏在角落，Google Maps標不清楚，市集內人聲鼎沸，小徑錯綜，繞了會兒才尋到。招牌畫著兩隻腳印，就叫「赤腳炒粿條」，店主堅持打著赤足翻鏟巨型鐵鍋，大增視覺表演效果，炭火熏香，兩盤炒粿條端上來鑊氣十足。一時歡心滿腹，起身覓回頭路，視野內煙霧瀰漫，摩肩擦踵，頓時有陌生空間迷向的錯覺。隨行的機長張望兩眼，開口說道：「我們剛剛是從北邊進來的。」

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