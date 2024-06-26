娘家幫出頭期款買房 婆婆要求「跟兒共同持有」惹媳直言回嗆

結婚後除了夫妻的感情要維繫外，還有許多問題也會接踵而至。日前有位媳婦表示，她娘家最近分家產，讓她有了頭期款買房，但婆婆一直要求「房子要跟妳老公共同持有」，原PO無奈表示「這8年來我都是住娘家」。文章曝光後，網友建議「快去登記夫妻財產分開制」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她娘家最近分家產，讓她當頭期款買房，娘家人不喜歡她貸款過多，所以贈與頭期款的金額是房屋總價的4成，貸款人也是她，但是婆婆卻一直要叫原PO把房子拿出來跟老公共同持有，因此她氣炸直言「我娘家出多少，妳也拿出來啊，沒出錢就閉嘴」。

文章一出，馬上引來網友熱議「只付頭期款的話，之後你們還是會變成共同持有」、「先趕快掛娘家人的名字比較好」、「建議這種情況要用父母的身份去付頭期款，再用贈與的」、「男方家肖貪，不要臉的婆婆。這種貪得無厭的男方家庭要避而遠之」、「快去登記夫妻財產分開制」、「婚後不動產是共有的，妳婚後買房，還是花錢找律師諮詢一下，不然可能會變成婚後財產」、「建議妳直接放生老公吧，別人的家產，婆婆還想伸手」、「提出頭期款資金來源證明，以便萬一離婚，屬於婚後財產，就得分給老公了」、「婚後，只要是遺產或贈與得到的，都不在共有裡面可以放心」。

也有不少人提到「錢不露白」的重要，「為什麼娘家給的，妳們都要讓婆家知道？惦惦收下來不好嗎？」、「錢不露白，對婆家更是如此」、「女人自己口袋有多少錢，真的沒有必要跟另外一半說的很清楚」、「不要講妳拿到多少，不用什麼事都講，買房默默買」。