女子剛結婚就被婆婆借錢 網直搖頭急勸：別借！保證討不回來

結婚後除了夫妻之間的磨合外，婆媳關係也是一大考驗。日前有位媳婦表示，她剛跟老公結婚不到一個月，婆婆就向她開口借聘金，雖然保證以後會還，但口氣不好，她上網求助「我該怎麼辦才好？」對此，許多網友搖頭直呼「直接拒絕，保證以後討不回來」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她剛結婚不到一個月，婆婆告訴她「小叔子也快結婚了，要用很多錢，跟妳借聘金，保證以後會還妳」，原PO表示「雖然婆婆是商量的語氣，但是我很不喜歡，我該怎麼辦才好？」

對此，網友們回應「妳跟婆婆說『投資失利賠光了』」、「不要借，他們一定不會還」、「直接說錢都放在娘家」、「錢都在放我媽那裡，還是媽你去跟我媽說」、「說錢拿去買房了」、「直接拒絕，借了保證討不回來，要答應就是要白紙黑字，借款人是小叔，保證人是婆婆，三方當面簽名蓋章，本金還款日期＆利息都要寫清楚，然後去法院公證」、「劉備借荊州，研究一下？會跟妳借那就是沒打算要還的，千萬別蠢到心存僥倖，認為對方會還錢」、「借出去的錢就是拿不回來的，我寧願撕破臉」、「直接拒絕，跟她說請她自己去銀行貸款」、「現在妳一時心軟，就是悲劇的開始」、「這筆錢肯定是有去無回的啦，打死都不要借」。

也有人指出須有拒借後的心理準備，「要黑化成惡媳婦，直接說不能借，叫她跟自己兒子拿，以後省麻煩」、「直接黑化一勞永逸，我選黑化」、「遲早都會黑化的，就直接黑大家都明白點」、「妳終歸要黑化的，為什麼不在錢被騙走前黑呢？」