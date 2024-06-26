發現老公LINE釘選「關係要好女同事」 人妻怨心情差…網開導：藏都來不及

若LINE聊天室窗被洗掉，只要按釘選聊天室就不會不見，但卻有人妻擔憂，除了自己以外，老公的LINE竟還釘選一位女同事，讓她看了心情頗差。文章曝光後，網友們紛紛勸她別想太多，「要出軌的話，藏都來不及還會釘選嗎？」。

該名人妻在Dcard分享，無意間看到老公的LINE，除了她以外，頁面上還出現另名要好的女同事被釘選，讓她懷疑兩人關係不尋常，「看了真的心情頗差！」。

文章曝光，過來人紛紛表示，「身為男人告訴你，能被我釘選的都是很重要的女人，我連上班重要聯絡對象都不會置頂了」、「曾經也是因為他釘選的那個女同事吵過很多次，現在他是前任了」、「之前某任男友，下班後會繼續跟女同事聊天，我也覺得OOXX」、「多少有特別喜歡吧，不然釘選幹嘛」。

但也有人勸她別想太多，為了方便工作難免會有這樣的狀況，「要出軌的話，藏都來不及還會釘選嗎？」、「我以前有個工作上會時常需要聯絡的男同事，有一次我偶然瞥見他的Line他也是把我釘選，但我們對話內容完全沒有曖昧，我離職後也就都沒有聯絡了」、「我如果有待處理的公事，也會先把那個待處理的同事給釘選耶」。