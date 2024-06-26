妻想去奧地利蜜月「2人20多萬」 夫預算僅10萬：我七孔噴血了

結婚是人生大事，蜜月旅行對新人來說也是難忘的紀念。有位人夫在Dcard分享，他5月登記結婚，計畫9月度蜜月，妻子說想去奧地利，他沒多想就答應了，一問之下才知道兩人12天要20多萬，大嘆「我七孔也差不多要噴血了」。

原PO表示，他和妻子約好今年先登記，明年辦婚宴，9月先去蜜月。妻子想去奧地利，但他礙於預算，希望能壓在兩人十萬以內，建議先去日韓，等明年婚禮辦完再考慮歐洲。

妻子一聽爆氣，說蜜月一生只有一次，平常兩人也沒亂花錢，「蜜月抓10萬內，讓她很不舒服」。原PO向網友求救，到底是金錢觀不一樣？還是蜜月抓10萬內過分了？他好奇夫妻該如何規劃蜜月預算，「前輩給個意見吧？救救我剛要滿月的婚姻！」

不少人認為婚假難得，且回憶無價，「6月才去杜拜+馬爾地夫蜜月1人20萬 ，真的是人生中最無憂無慮的半個月，回來整個不想上班」、「也只有蜜月可以請這麼多天出去玩，如果不去遠一點的國家玩其實有點可惜，錢再賺就有了，假期卻只有結婚完才有」、「我跟老公最近去德瑞度蜜月！團費1人19萬，各自出，覺得超級值得」、「蜜月是唯一可以請長假的時候，我同事當時也只去日本，結果到現在一直被老婆唸說當初沒去歐洲」。

也有人認為預算有限，那就各出一半，「我是女生，但我覺得為什麼蜜月旅行要男生全部出錢？」、「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事，要做超出能力的事就讓對方也出一半吧」、「蜜月兩個人一起去一人一半合理啊！我跟老公蜜月去瑞士也是一人十幾萬旅費，自己出自己的，敢要求就要自己負責」。

也有人表示要看能力，「真的不懂為什麼10萬內不算蜜月欸…蜜月的定義不就是剛結婚的新婚夫妻去旅遊而已嗎？花多少錢去哪裡不是重點吧」、「現下有多少財力就做多少事情，不要為了一個蜜月然後搞到拮据甚至可能喝上西北風」、「如果花這20萬會影響到你們的生活，那確實該好好考慮一下。如果只是捨不得一次花那麼多錢，那我建議你還是花下去，錢再賺就好」、「沒麵包去什麼蜜月？價值觀不一樣不該情勒」」、「以後你在答應之前先查一下價錢，事後食言感覺很糟，連蜜月的費用都談不攏，那之後原PO有得受了」。