結婚16年婆家沒人幫她慶生 網勸「隊友的不作為才是最傷的」

由古至今，婆媳、妯娌、姊妹和兄弟相互之間的戰爭，總是持續上演，似乎沒有歇止的一天。有一位女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文感嘆，媳婦永遠是外人，再多的努力都是徒勞無功的。她抱怨自己生活上被婆家排除在外的例子實在太多了，她舉過生日為例，在婆家其他人都重視過生日，唯獨她16年沒過過生日，讓她身心俱疲，想請教其他人有被排拒在外的經驗嗎？

原PO文中回顧自從結婚以來，這16年總是「努力扮演媳婦的角色，但深刻感受到媳婦永遠是外人」，再多的努力都是徒勞無功的。她以過生日為例，婆家全家大大小小每個人都很重視過生日，她不僅要幫忙找餐廳，還要訂蛋糕、買禮物打點一切，滿滿的儀式感，但只有她從不曾過過生日。

這16年來，婆家沒有人想知道她的生日在何時；到了例假日，「我老公必需回公司加班不在家，公婆、毒姑、懶叔，他們一家人會偷偷的躡手躡腳出門去餐廳吃飯，深怕在房間休息的我會聽到」，雖然原PO不會想跟婆家一家人去，但這種感覺實在很差。原PO感覺「婆家一家人有如毒蟲一樣，日復一日啃食妳的靈魂、身軀，讓妳身心俱疲，體無完膚」。

網友們看完貼文後，有人勸原PO搬出去住，「搬出去吧！想不開也只是怕沒無償女傭使喚，別被騙了」、「不要再努力扮演了，好好做自己好嗎？」、「隊友的不作為才是最傷的」。有人分享相同的境遇，但自己選擇不同的做法，「前陣子婆婆生日，我沒準備任何禮物，因為婆家人總是把我當外人，所以根本不用在意她們誰過生日、誰怎樣了」。

也有人心有戚戚焉的說，「我在婆家多年以來，除了老公私下會幫我慶生，每個人生日都有大慶生與聚餐，只有我沒有跟他們一樣的生日聚餐。本來以為惡公婆不知道我生日，結果他們是知道的。而且我跟惡婆婆生日差一個月，而且同樣是29日，非常好記。所以，惡婆家就是很刻意忽略的」。

網友勸原PO要學會轉念才會快樂，「換個念頭想，他們吃飯不邀妳去，搞不好是好事。妳去了，等一下要付婆家人全家爽吃的錢，那才真的賭爛。如果是我，會趁這時去放風，想吃什麼就自己去吃，完全不用把不重要的人放心上」。不過也有網友心酸的說，「豬隊友很清楚婆家人的作為，但選擇不聞不見，我則為了和諧隱忍一切」。